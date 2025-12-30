Φαβορί ο Παναθηναϊκός για την πρωτιά στην Euroleague - Στην... μάχη της εξάδας ο Ολυμπιακός

Λίγες ημέρες πριν το ντέρμπι «αιωνίων», ο λογαριασμός «Figurei8ht» στο «Χ» με μαθηματικό μοντέλο έβγαλε τις πιθανότητες που έχουν οι ομάδες για την τελική κατάταξη στην regular season.
Ο Παναθηναϊκός, μετά από 18 αγωνιστικές βρίσκεται στην πρώτη θέση με 25 xWins (σ.σ. αναμενόμενες νίκες), ενώ συγκεντρώνει 69% πιθανότητες για να βρεθεί στην πρώτη τετράδα, με την Χάποελ Τελ Αβίβ να ακολουθεί με 61%.
Από εκεί και πέρα το μαθηματικό μοντέλο βγάζει στην έβδομη θέση τον Ολυμπιακό με 23 xWins, ενώ δίνει στους «ερυθρόλευκους», 37% πιθανότητες να βρεθούν στην τετράδα και 59% για να είναι στην πρώτη εξάδα.
EuroLeague @EuroLeague Playoff & Play-In Projection | Round 18/38 (🖇️ card)— Figurei8ht (@Figurei8ht) December 27, 2025
🇬🇷 Panathinaikos and 🇮🇱 Hapoel Tel Aviv in the first two positions.
🔸 Top 4 | 24 wins is the threshold
(5 teams with >50% chances)
🇬🇷 Panathinaikos 69%
🇮🇱 Hapoel Tel Aviv 61%
🇹🇷 Fenerbahçe 56%… pic.twitter.com/ssiIHbADmp