Φαβορί ο Παναθηναϊκός για την πρωτιά στην Euroleague - Στην... μάχη της εξάδας ο Ολυμπιακός

Ένα μαθηματικό μοντέλο έβγαλε τα φαβορί και τις ομάδες που θα δώσουν «μάχη» για τα playoff της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Λίγες ημέρες πριν το ντέρμπι «αιωνίων», ο λογαριασμός «Figurei8ht» στο «Χ» με μαθηματικό μοντέλο έβγαλε τις πιθανότητες που έχουν οι ομάδες για την τελική κατάταξη στην regular season.

Ο Παναθηναϊκός, μετά από 18 αγωνιστικές βρίσκεται στην πρώτη θέση με 25 xWins (σ.σ. αναμενόμενες νίκες), ενώ συγκεντρώνει 69% πιθανότητες για να βρεθεί στην πρώτη τετράδα, με την Χάποελ Τελ Αβίβ να ακολουθεί με 61%.

Από εκεί και πέρα το μαθηματικό μοντέλο βγάζει στην έβδομη θέση τον Ολυμπιακό με 23 xWins, ενώ δίνει στους «ερυθρόλευκους», 37% πιθανότητες να βρεθούν στην τετράδα και 59% για να είναι στην πρώτη εξάδα.