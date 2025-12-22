Μασιούλις: «Ομάδα Final Four ο Παναθηναϊκός» - Τα σχόλια για Σλούκα, Ναν και Αταμάν

Ο Τόμας Μασιούλις, ενόψει του αγώνα της Ζαλγκίρις Κάουνας με τον Παναθηναϊκό AKTOR, τόνισε πως οι «πράσινοι» είναι ομάδα επιπέδου Final-4. Ακόμη, στάθηκε στην απουσία του Κώστα Σλούκα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα επιπέδου Final Four, με πολύ ταλέντο και μεγάλη εμπειρία, ειδικά στα γκαρντ. Θα είναι μια δύσκολη πρόκληση για μας».

Για την απουσία του Σλούκα: «Σίγουρα χάνουν σε εμπειρία και δημιουργικότητα, αλλά έχουν ταλαντούχους και έμπειρους παίκτες ακόμα και χωρίς αυτόν. Οι άλλοι σίγουρα θα κάνουν ένα βήμα μπροστά. Δεν μπορείς να πεις ότι έχουν υποφέρει πολύ. Ο Σλούκας παίζει πολύ καλά φέτος, μοιράζει την μπάλα, κάνει τους άλλους καλύτερους, οπότε χάνουν κάτι».

Για το αν θα επικεντρωθεί στον Ναν: «Όλες οι ομάδες είναι πολύ επικεντρωμένες σε αυτόν, αλλά εξακολουθεί να έχει μέσο όρο 20 πόντους. Υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν ιδέες, θα προσπαθήσουμε να τις εφαρμόσουμε, αύριο θα δούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Το καλύτερο είναι να μην του δώσουμε την μπάλα, χωρίς αυτή δεν θα σκοράρει πόντους και δεν θα τους μοιράσει σε άλλους. Νομίζω ότι πολλές ομάδες θέλουν να το κάνουν αυτό, αλλά δεν το καταφέρνουν, επειδή είναι ένας κορυφαίος παίκτης. Θα προσπαθήσουμε να έχει την μπάλα όσο το δυνατόν λιγότερο. Έχουμε ιδέες για το πώς θα τον αντιμετωπίσουμε, αλλά ο αυριανός αγώνας θα δείξει».

Για το ατού του Παναθηναϊκού AKTOR: «Είναι η εμπειρία, έχουν τεράστια ποσότητα ταλέντου και ειδικά στα γκαρντ. Διαθέτουν παίκτες που είναι ικανοί τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Αποδεικνύεται ότι έχουν μεγαλύτερο κίνητρο απέναντι σε σοβαρές ομάδες, απέναντι σε αντιπάλους επιπέδου Final Four. Γι' αυτό είναι ένα από τα φαβορί για να κερδίσουν την Euroleague φέτος».

Για την πίεση που ασκεί ο Αταμάν στους διαιτητές: «Ποιος είμαι εγώ στην Ευρωλίγκα για να πιέσω τους διαιτητές; Θα ξεκινήσω από εκείνη την πλευρά. Πού μπορεί να πιέσει ο Αταμάν και πού θα πιέσω εγώ. Αν χρειαστεί να πιέσω, μερικές φορές θα φαινόταν αστείο. Ο Εργκίν είναι έξυπνος, μερικές φορές φαίνεται σαν να κάνει σόου, αλλά όλα ζυγίζονται, υπολογίζονται και γίνονται με σύνεση. Το χρησιμοποιεί, είναι σε θέση να αποσπάσει την προσοχή από την ομάδα όταν χρειάζεται και να την αναλάβει ο ίδιος. Αυτό είναι ικανότητα. Γι' αυτό είναι τόσο έμπειρος προπονητής και προπονεί μια τέτοια ομάδα».