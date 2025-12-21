Ο Παναθηναϊκός έκανε... περίπατο κόντρα στον Πανσερραϊκό (90-60), παρέμεινε αήττητος στο πρωτάθλημα και γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο την επιστροφή της Σταμολάμπρου στην αγωνιστική δράση.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» τον Πανσερραϊκό για την 11η αγωνιστική της Α1 Γυναικών. Οι φιλοξενούμενες ήταν ανταγωνιστικές στο πρώτο ημίχρονο, όμως στην επανάληψη το «τριφύλλι» πάτησε... γκάζι, στο τέταρτο δεκάλεπτο «έτρεξε» ένα 16-0 και τελικά επικράτησε εύκολα με 90-60. Έτσι, οι «πράσινες» παρέμειναν αήττητες (10-0), ενώ ο Πανσερραϊκός έχει πλέον ρεκόρ 5-5.

Οι «πράσινοι» οπαδοί με το που έγινε το τζάμπολ της αναμέτρησης προχώρησαν σε μία πολύ όμορφη κίνηση. Πιο συγκεκριμένα, το παρκέ... πλημμύρισε με πολλά λούτρινα παιχνίδια, τα οποία θα δοθούν όλα στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για τα παιδιά που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

Από το ματς φυσικά ξεχώρισε και η επιστροφή της αρχηγού του «τριφυλλιού». Η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου μετά από 10 μήνες επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και σε 8:13 πέτυχε 2 πόντους. Κορυφαία για τον Παναθηναίκό ήταν η Μπράουν με 15 πόντους, 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ, ενώ ξεχώρισε και η Φιτζέραλντ με 25 πόντους, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 32:04.

Από την άλλη, κορυφαία ήταν η Αλεξιά με 10 πόντους, 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 35:21, με την Μουρ (22:55) να προσθέτει 12 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Τέλος, διψήφια ήταν και η Μπέκι, η οποία σε 28:31 στο παρκέ μέτρησε 10 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 μπλοκ.

Πάτησε... γκάζι ο Παναθηναϊκός και προηγήθηκε

Η Φιτζέραλντ άνοιξε το σκορ του αγώνα, με την Δούρβα να βρίσκει τους πρώτους πόντους του Πανσερραϊκού και να τον βάζει μπροστά με 2-3. Μετά το καλάθι της Βίτολα, ευστόχησε και η Μπέκι σε τρίποντο (4-6), ενώ οι «πράσινες» ξανά πήραν το προβάδισμα με την Μπράουν (10-8). Μουρ και Ρόνσιεκ έκαναν το 10-12, αλλά το «τριφύλλι» με ένα σερί 10-0 προηγήθηκε με 20-12 και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 25-19.

Στο +6 στα αποδυτήρια οι «πράσινες»

Το σερί του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε με τις Μπράουν και Γαλανόπουλος να κάνουν το 28-19. Με τις Κουβόρντε και Τσοκαλίδου η διαφορά έπεσε στους 5 (30-25) και μετά το καλάθι της Πρινς η Ρόνσιεκ με τρίποντο μείωσε σε 32-28. Οι γηπεδούχες με ένα μικρό σερί βρέθηκαν ξανά στο +10 (38-28) και οι Κουβόρντε και Ρόνσιεκ διαμόρφωσαν το 38-32 του πρώτου ημιχρόνου.

Ξανά διψήφια διαφορά για τις γηπεδούχες

Οι φιλοξενούμενες ξεκίνησαν εύστοχα από το τρίποντο και στην επανάληψη, με την Δούρβα να κάνει το 38-35, και μετά τα καλάθια των Πρινς και Φιτζέραλντ ευστόχησε ξανά για το 42-38. Η Αλεξιά έριξε τη διαφορά στο καλάθι (42-40), αλλά οι «πράσινες» ανέβασαν την απόδοσή τους και με τρίποντα από Κριμίλη και Φιτζέραλντ προηγήθηκαν με 54-45. Η διαφορά έφτασε ξανά τους 10 (62-52) και η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό στο +13 (69-56).

«Πάρτι» με 30 πόντους διαφορά για τον Παναθηναϊκό

Το «τριφύλλι» μπήκε με... φόρα στο τελευταίο δεκάλεπτο και με τις Μπράουν, Φιτζέραλντ και Πρινς ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά στους 20 (76-56). Οι παίκτριες της Σελέν Ερντέμ δεν σταμάτησαν εκεί και με το τρίποντο της Κριμίλη και τα καλάθια των Μπράουν και Γαλανόπουλος έκαναν το 85-56, με το σκορ της περιόδου να είναι 16-0. Η Γιαπιτζόγλου βρήκε τον πρώτο πόντο του Πανσερραϊκού (85-57), ωστόσο ήταν ήδη αργά, με το ματς να έχει κριθεί. Τελικά, ο Παναθηναϊκός πήρε εύκολα τη νίκη με 90-60.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 38-32, 69-56, 90-60

Τα στατιστικά του αγώνα.