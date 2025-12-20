Η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη, όμως στην επανάληψη η Μύκονος Betsson έδειξε χαρακτήρα και μετέτρεψε το ματς σε ντέρμπι μέχρι το φινάλε. Ο Βαγγέλης Μάντζαρης αστόχησε σε σουτ που θα μπορούσε να δώσει τη νίκη στους γηπεδούχους και η Ένωση επικράτησε με 77-76.

Η Μύκονος Betsson υποδέχθηκε την ΑΕΚ στο «Π. Χανιώτης» για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League. Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο και δε δυσκολεύτηκαν να πάνε στο ημίχρονο στο +14 (43-29). Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι επέστρεψαν και είχαν την ευκαιρία να πάρουν και τη νίκη, αλλά ο Βαγγέλης Μάντζαρης αστόχησε σε μακρινό τρίποντο στο φινάλε και έτσι η Ένωση επικράτησε με 77-76. Έτσι, η ΑΕΚ βρίσκεται πλέον στο 6-4 και η Μύκονος Betsson στο 4-6.

Για τους νικητές, ο Μπάρτλεϊ μέτρησε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 38:20, με τον Σίλβα να προσθέτει σε 20:29 16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ. Από την άλλη, ο Χέσον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 29:35 και ο Γκάμπλ τελείωσε το ματς με 11 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 19:36.

Καλύτερο ξεκίνημα για την ΑΕΚ - Πάτησε το... γκάζι και πήγε στα αποδυτήρια στο +14

Ο Γκαμπλ άνοιξε το σκορ του αγώνα και στη συνέχεια ευστόχησε σε τρίποντο για το 6-3. Με τις βολές του Μπάρτλεϊ και το κάρφωμα του Σίλβα η ΑΕΚ προηγήθηκε (6-7) και ο Αρμς με τρίποντο έκανε το 6-10. Με ένα σερί 8-0 η διαφορά έφτασε τους 10 (8-18), με τον Κάναντι να δίνει σκορ στους γηπεδούχους (10-18). Ο Άπλμπι μείωσε στους 6 και οι Αρμς και Χαραλαμπόπουλος διαμόρφωσαν το 12-22 της πρώτης περιόδου.

Οι δύο ομάδες ήταν άστοχες στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου, μέχρι ο Χαραλαμπόπουλος να ευστοχήσει για το 12-24. Μετά το καλάθι του Γκρέι, οι φιλοξενούμενοι με ένα επιθετικό... ξέσπασμα βρέθηκαν στο +18 (14-32) και πήρε ένα σημαντικό προβάδισμα για να φτάσει στη νίκη. Η Μύκονος δεν κατάφερε να επιστρέψει και το ημίχρονο βρήκε την Ένωση να προηγείται με 29-43.

Προσπάθησε για την ανατροπή η Μύκονος, αλλά πήρε τελικά το «διπλό» η ΑΕΚ

Η Μύκονος εμφανίστηκε βελτιωμένη στην τρίτη περίοδο. Με τους Ρέι και Χέσον έριξε τη διαφορά στους 10 (33-43), αλλά η ΑΕΚ «απάντησε» με 7 πόντους του Σίλβα για το 35-50. Με δύο τρίποντα του Κάναντι η διαφορά έπεσε σε μονοψήφιο νούμερο (41-50) και ο ίδιος την έριξε και στους οκτώ (43-51). Με νέο τρίποντο, αυτή τη φορά από τον Χέσον η Μύκονος μείωσε στους 6 και σε 46-52. Μέχρι το τέλος της περιόδου, η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει ξανά ένα... μαξιλάρι ασφαλείας και μπήκε στο τέταρτο δεκάλεπτο μπροστά στο +12 (50-62).

Οι γηπεδούχοι με το τρίποντο του Ρέι έριξαν τη διαφορά στους 7 (57-64), όμως ο Μπάρτλεϊ «απάντησε» και έφερε ξανά την Ένωση στο +10 (57-67). Με τους Ρέι και Χέσον η Μύκονος μείωσε σε 62-69 και μετά το χαμένο τρίποντο του Κλαβέλ, ο Άπλμπι έριξε τη διαφορά στους 4 με 4:02 να απομένουν (65-69). Ο Μπάρτλεϊ έδωσε... ανάσα στην ΑΕΚ, όμως ο Κάναντι από τα 6.75μ. έκανε το 68-71. Με τους Κατσίβελη και Λεκαβίτσιους η διαφορά ανέβηκε στους 7 με 1:44 στο χρονόμετρο (68-75). Η Μύκονος αντέδρασε και με τρίποντα από Άπλμπι και Κάναντι μείωσε στον πόντο (76-77). Ο Κατσίβελης στα 7" αστόχησε σε τρίποντο και στη λήξη του χρονομέτρου δεν κατάφερε να ευστοχήσει ούτε ο Μάντζαρης, με την ΑΕΚ να παίρνει τελικά το «διπλό».

Τα δεκάλεπτα: 12-22, 29-43, 50-62, 76-77

Τα στατιστικά του αγώνα.