Νέα καλή εμφάνιση και διψήφιος ο Αντρέι Στογιάκοβιτς (vid)

Ακόμα μία καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Αντρέι Στογιάκοβιτς, βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει στη νίκη.

Μετά από δύο παιχνίδια, όπου έμεινε σε μονοψήφιο αριθμό πόντων, ο 21χρονος Σερβοέλληνας γκαρντ επέστρεψε στις καλές του εμφανίσεις, σκοράροντας 17 πόντους (5/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 7/7 βολές) στη νίκη του Ιλινόις επί του Οχάιο Στέιτ με 88-80 για το NCAA.

Ο Στογιάκοβιτς είχε ακόμα 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 27 λεπτά συμμετοχής, με το κολλέγιο του να βελτιώνει το ρεκόρ του σε 8-2. Στη φετινή σεζόν ο Στογιάκοβιτς μετράει 15,1 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ κατά μέσο όρο.

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