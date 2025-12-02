ΑΕΚ: Πρόβλημα με τέσσερις παίκτες ενόψει Ολυμπιακού

Με τέσσερις απουσίες ολοκληρώθηκε η προπόνηση της ΑΕΚ ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Μετ’ εμποδίων συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για την κυριακάτικη αναμέτρηση με ΟΣΦΠ στο ΣΕΦ.

Εκτός προπονήσεων τέθηκαν τέσσερις παίκτες της ΄«Βασίλισσας»!

Με πρόβλημα επέστρεψαν από την Εθνική Ομάδα, ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο οποίος υπέστη κάκωση αριστεράς ποδοκνημικής και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, που υπέστη ήπια τενοντοπάθεια αριστερού αχιλλείου.

Εκτός δράσης τέθηκαν και οι Μιντάουγκας Κουζμίνσκας και Γκρεγκ Μπράουν, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από μυικό σπασμό στον προσαγωγό του δεξιού ποδιού.

Η κατάστασή τους θα παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ BC».