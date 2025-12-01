Πρώτη νίκη για την Φινλανδία στα «παράθυρα», λύγισε την Γαλλία στο φινάλε

Με επιμέρους 20-6 στα 5' τελευταία λεπτά η Φινλανδία λύγισε την Γαλλία (83-76) και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπελλου. Σούπερ εμφάνιση του Μαξούνι με 20 πόντους.

Η Φινλανδία πάτησε το γκάζι στο τέλος και με φοβερή 4η περίοδο λύγισε την Γαλλία με 83-76 για την 2η αγωνιστική των Προκριματικών του Παγκομσίου Κυπέλλου.

Με επιμέρους το σύνολο του Τούοβι 20-6 στα 5' τελευταία λεπτά πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στα «παράθυρα» μετά την ήττα από την Ουγγαρία στην πρεμιέρα, με τους «τρικολόρ» να γνωρίζουν την πρώτη τους ήττα.

Για τους νκητές ο Μαξούνι πραγματοποίησε φοβερή εμφάνιση με 20 πόντους, με τον πάικτη της Καρδίτσας, Αλεξάντερ Μάντσεν να προσθέτει 14 πόντους. Πληθωρική εμφάνιση του Γιάντουνεν με 9 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Μάθιου Στραζέλ με 11 πόντους, με τους Γκαουντό και Μπουτέιγ να προσθέτουν από 10 πόντους έκαστος.

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