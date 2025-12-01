Τέλος από τον Χολαργό ο Μπόγρης

Ο Χολαργός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Γιώργο Μπόγρη, μετά την αλλαγή προπονητή στην ομάδα

Παρελθόν από την ομάδα του Χολαργού αποτελεί ο Γιώργος Μπόγρης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια στη λύση της συνεργασίας που είχε η ομάδα με τον προπονητή, Βασίλη Θωμόπουλο, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Στέργιο Κουφό.



Ο 36χρονος σέντερ έπαιξε σε πέντε παιχνίδια με την ομάδα των βορείων προαστίων στην National League 1 (πρώην Β' Εθνική) έχοντας 4 πόντους ανά αγώνα. Στην τελευταία του εμφάνιση, στις 24/11 και τη νίκη επί της Αναγέννησης Καρδίτσας με 80-70, ο πρώην διεθνής άσος είχε 10 πόντους με 5/5 δίποντα και 7 ριμπάουντ.