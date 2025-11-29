Γιόκιτς για Ομπράντοβιτς: «Ελπίζω όλα να πάνε καλά»

Ο Νίκολα Γιόκιτς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στα όσα γίνονται στην Παρτιζάν με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τονίζοντας πως ελπίζει όλα να πάνε καλά.

Το «θρίλερ» με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ο «Ζοτς» παραιτήθηκε, αλλά το Δ.Σ. δεν έκανε δεκτή αυτή την απόφαση. Έτσι, οι δύο πλευρές είχαν προγραμματισμένη συνάντηση, η οποία όμως ακυρώθηκε και θα πραγματοποιηθεί αργότερα.

Ο Νίκολα Γιόκιτς, μετά τον αγώνα των Ντένβερ Νάγκετς με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, προχώρησε σε δηλώσεις και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε και για τα όσα συμβαίνουν στον σερβικό σύλλογο.

Ο «Τζόκερ» υπογράμμισε πως ελπίζει όλα να πάνε καλά, τονίζοντας πως τόσο η Παρτιζάν όσο και ο Ερυθρός Αστέρας αξίζουν να βρίσκονται στην Euroleague.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Δεν ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς αυτή τη στιγμή. Δεν έχω χρόνο και δεν έχω προλάβει να παρακολουθήσω τα πάντα. Ελπίζω πως όλα θα πάνε καλά. Η Παρτίζαν και ο Ερυρθός Αστέρας ό,τι και να γίνει αξίζουν να βρίσκονται στην Euroleague. Φέρνουν πάθος και ποιότητα τόσο στο Βελιγράδι όσο και στη διοργάνωση».