Γιόκιτς για Ομπράντοβιτς: «Ελπίζω όλα να πάνε καλά»

Το «θρίλερ» με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ο «Ζοτς» παραιτήθηκε, αλλά το Δ.Σ. δεν έκανε δεκτή αυτή την απόφαση. Έτσι, οι δύο πλευρές είχαν προγραμματισμένη συνάντηση, η οποία όμως ακυρώθηκε και θα πραγματοποιηθεί αργότερα.
Ο Νίκολα Γιόκιτς, μετά τον αγώνα των Ντένβερ Νάγκετς με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, προχώρησε σε δηλώσεις και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε και για τα όσα συμβαίνουν στον σερβικό σύλλογο.
Ο «Τζόκερ» υπογράμμισε πως ελπίζει όλα να πάνε καλά, τονίζοντας πως τόσο η Παρτιζάν όσο και ο Ερυθρός Αστέρας αξίζουν να βρίσκονται στην Euroleague.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:
«Δεν ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς αυτή τη στιγμή. Δεν έχω χρόνο και δεν έχω προλάβει να παρακολουθήσω τα πάντα. Ελπίζω πως όλα θα πάνε καλά. Η Παρτίζαν και ο Ερυρθός Αστέρας ό,τι και να γίνει αξίζουν να βρίσκονται στην Euroleague. Φέρνουν πάθος και ποιότητα τόσο στο Βελιγράδι όσο και στη διοργάνωση».