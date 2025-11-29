Στις 12:00 η νέα συνάντηση Παρτιζάν - Ομπράντοβιτς για το μέλλον του Ζοτς

Θετικό επίλογο στο σίριαλ παραμονής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλουν να δουν οι άνθρωποι της Παρτιζάν στη σημερινή νέα συνάντηση μαζί του.

Η χθεσινή συνάντηση του Ζοτς με τη διοίκηση της Παρτιζάν δεν έβγαλε... λευκό καπνό και έτσι οι δύο πλευρές έδωσαν νέο ραντεβού για σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας για να παρθεί η οριστική απόφαση σχετικά με το μέλλον του Σέρβου θρύλου προπονητή.

Υπενθυμίζεται πως ο Ομπράντοβιτς δήλωσε την «αμετάκλητη», όπως έγραψε ο ίδιος, παραίτησή του από τον πάγκο της Παρτιζάν, αλλά μετά το... χάος που προκλήθηκε εντός και εκτός του οργανισμού και τις αντιδράσεις των οπαδών των «ασπρόμαυρων», αποφασίστηκε από τη διοίκηση της ομάδας η προσπάθεια να μεταπειστεί ο Ζοτς.

Η χθεσινή συνάντηση των δυο πλευρών διήρκησε περίπου τρεις ώρες και λόγω της αδυναμίας για την επίτευξη της συμφωνίας, προγραμματίστηκε σήμερα νέα συνάντηση, ώστε να συνεχιστούν οι συζητήσεις για το μέλλον του προπονητή στον πάγκο των ασπρόμαυρων.

Όπως γίνεται κατανοητό όλοι στον σύλλογο καθόνται σε... αναμμένα κάρβουνα, καθώς το μέλλον του Ζοτς στην Παρτίζαν παραμένει αβέβαιο.