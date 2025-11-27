Το βίντεο της Euroleague με την... απόλυτη τρέλα στην υποδοχή του Ομπράντοβιτς (vid)

Η Euroleague δημοσίευσε ένα βίντεο από την άφιξη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τους φίλους της Παρτιζάν να κάνουν... χαμό στο αεροδρόμιο.

Οι φίλοι της Παρτιζάν περίμεναν την άφιξη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη Σερβία ώστε να δείξουν την εκτίμησή τους στο πρόσωπό του και να κάνουν ξεκάθαρο πως δεν θέλουν να τον δουν να αποχωρεί από τον πάγκο της ομάδας.

Οι φίλαθλοι του συλλόγου... πλημμύρισαν το «Νίκολα Τέσλα» και η Euroleague δημοσίευσε ένα βίντεο με τον χαμό που έγινε στο αεροδρόμιο στην υποδοχή του «Ζοτς».

Μάλιστα, το συνόδεψε και με την λεζάντα: «Απόλυτη τρέλα στο Βελιγράδι αυτή τη στιγμή. Παραιτήθηκε στα χαρτιά, αλλά οι οπαδοί της Παρτιζάν δείχνουν πως το μόνο συμβόλαιο που δεν μπορεί να σπάσει είναι αυτό της αφοσίωσης».

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