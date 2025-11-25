FIBA World Ranking: Στην 13η θέση η Ελλάδα

Η FIBA παρουσίασε το νέο World Ranking Presented by Nike, με την Ελλάδα να παραμένει στην 13η θέση.

Η FIBA παρουσίασε το νέο World Ranking Presented by Nike. Το σύστημα αξιολόγησης άλλαξε ώστε να είναι πιο αντιπροσωπευτικό στη δυναμική των ομάδων, λαμβάνοντας υπόψιν πολλά και διαφορετικά δεδομένα.

Μερικοί βασικοί άξονες του νέου τρόπου αξιολόγησης και διαμόρφωσης της FIBA World Ranking Presented by Nike είναι:

1) Οι ομάδες πριμοδοτούνται για κάθε αγώνα τους.

2) Η ομάδα που κερδίζει παίρνει τους ίδιους πόντους με την ηττημένη, πολλαπλασιαμένους με το «Μπόνους Νικητή».

3) Περισσότερο πόντοι δίνονται στις ομάδες για τους αγώνες και τις νίκες τους στις πιο προχωρημένες φάσεις των διοργανώσεων.

4) Οι πόντοι προσαρμόζονται ανάλογα με την περιοχή και την διοργάνωση.

Στην κορυφή βρίσκεται η Αμερική, με τις Γερμανία, Σερβία, Γαλλία και Καναδά να συμπληρώνουν την πεντάδα. Ακολουθούν Αυστραλία, Ισπανία, Αργεντινή, Λιθουανία και Βραζιλία. 11η είναι η Λετονία, 12η η Τουρκία και η Ελλάδα βρίσκεται στην 13η θέση.

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