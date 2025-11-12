Έξαλλος ο προπονητής της Μπασκόνια: «Με τέτοιου είδους άμυνα δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε»

Ο προπονητής της Μπασκόνια, Πάολο Γκαλμπιάτι μετά την ήττα της ομάδας του από την Χάποελ Τελ Αβίβ, εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για την εικόνα που είχαν οι καλαθοσφαιριστές του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αμυντικά, ήταν μια δύσκολη βραδιά για εμάς. Ήμασταν ασυνεπείς στις μονομαχίες. Σκόραραν κάθε φορά. Σκόραραν πολλά pull-up από τη μέση απόσταση, τους αξίζουν συγχαρητήρια, αλλά με αυτό το είδος άμυνας, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε.

Στο ημίχρονο, ήμουν λίγο θυμωμένος με τους παίκτες μου, επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Εντάξει, είναι μια απίστευτη ομάδα, αλλά όταν παίζουμε το παιχνίδι και το στυλ μας, από το -14 επιστρέφουμε στο -5, αλλά μετά, σταματάμε να παίζουμε άμυνα.

Χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες κάθε βράδυ. Ήταν δύσκολο να το αποδεχτώ. Πολλοί από αυτούς δεν έδειξαν το πάθος για να ανταγωνιστούν σε τέτοιο επίπεδο. Είμαι λίγο θυμωμένος τώρα».