Το μικρό σερί νικών της Ρεάλ σταμάτησε στη Βαλένθια (89-76), δύο ημέρες πριν το ματς της Μαδρίτης κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο μετρούσε τέσσερις διαδοχικές νίκες σε Ισπανία και Euroleague, όμως έπεσε πάνω στη Βαλένθια, η οποία όντας ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα πήρε τη νίκη, που την ανεβάζει στο 6-4. Έπεσε στο 5-5 η Ρεάλ. Στην επόμενη αγωνιστική (11η) της τρέχουσας «διαβολοβδομάδας» η Ρεάλ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (13/11, 21:45), ενώ η Βαλένθια παίζει στη Γαλλία με την Παρί (13/11, 21:45).

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Ομάρι Μουρ με 16 πόντους, ο Νέιτ Ρίβερς πρόσθεσε 14 και ο Ντάριους Τόμπσον 12. Για τη Ρεάλ, που σούταρε μόλις με 25% από το τρίποντο (7/28) ενώ υπερείχε στα ριμπάουντ (35-50), ο Τρέι Λάιλς έβαλε 23 πόντους, πήρε και 8 ριμπάουντ, ο Τέο Μαλεντόν έδωσε 14 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Φακούντο Καμπάτσο είχε 15 πόντους και 7 ασίστ.

Προβάδισμα με τα τρίποντα η Βαλένθια

Με τον Καμπάτσο να μπαίνει ζεστός η Ρεάλ προηγήθηκε 0-5, αλλά η Βαλένθια απάντησε με τα τρίποντα των Μοντέρο και Ρίβερς για το 8-8. Λάιλς και Χεζόνια κρατούσαν μπροστά την ομάδα τους (14-19), όμως οι γηπεδούχοι με επιμέρους σκορ 8-2 έκλεισαν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 22-21. Ο Μουρ έγραψε το 29-23, η Ρεάλ αντέδρασε με σερί 0-7 (29-30) και ο Πραντίγια μαζί με τους Μουρ και Ρίβερς διαμόρφωσαν το 45-38 του ημιχρόνου, στο οποίο η Βαλένθια είχε 10/24 τρίποντα.

Ξέφυγε με +12 η Βαλένθια, δεν αντέδρασε η Ρεάλ

Για πρώτη φορά η Βαλένθια πήγε στο +10 (48-38) με τον Μουρ, όμως με τον Λάιλς να βάζει έξι σερί πόντους η Ρεάλ επέστρεψε άμεσα, μειώνοντας σε 51-46, ενώ ο Καμπάτσο έριξε την απόσταση στο καλάθι (55-52) με τρίποντο. Ωστόσο, η Ρεάλ δεν μπόρεσε να πλησιάσει κι άλλο, κάτι που εκμεταλλεύτηκε η Βαλένθια για το +7 της τρίτης περιόδου (67-60) μετά από τρίποντο του Τόμπσον.

Πραντίγια και Τέιλορ έγραψαν το 72-60 και ο Μπαντιό επανέφερε το +12 (79-67 στο 36’) με τρίποντο απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στους Καμπάτσο και Λάιλς. Η Ρεάλ προσπαθούσε να επιστρέψει, αλλά ήταν άστοχη είτε από κοντά (Ταβάρες), είτε από το τρίποντο (Καμπάτσο, Μαλεντόν). Ο Ρίβερς με τρίποντο έκανε το 82-71, ο Μαλεντόν δημιούργησε κάποιες ελπίδες (83-76), όμως ο Τόμπσον με 2/2 βολές «καθάρισε» το ματς με το 86-76 στα 35’’ πριν το φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 45-38, 67-60, 89-76

