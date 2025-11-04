Μποχωρίδης: «Συγγνώμη από τον κόσμο, πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας»

Ο Λευτέρης Μποχωρίδης στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Άρ Betsson κόντρα στην Σλασκ για το Eurocup ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο για την εικόνα της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σίγουρα διανύουμε δύσκολες στιγμές. Η σκέψη όλων είναι από το επόμενο παιχνίδι να δείξουμε ότι θέλουμε να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Να μπούμε στο παρκέ και να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να υποτιμήσουμε κανέναν. Είναι καλό ότι έχουμε άμεσα παιχνίδι, για να μπούμε στο παρκέ και να δείξουμε διαφορετικά πράγματα.

Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας. Το πώς μπαίνουμε σε κάθε ματς και να δείχνουμε ότι θέλουμε κάθε φάση. Τι μπορεί να κάνει ο καθένας και μετά όλοι μαζί να δείξουμε τί θέλουμε στο παρκέ. Καταλαβαίνω τον κόσμο…

Δεν φεύγουμε από τα ματς και μετά όλα καλά. Στεναχωριόμαστε. Ξέρω ότι ο κόσμος έχει περάσει δύσκολα και πρέπει να του ζητήσουμε συγνώμη. Δεν δείχνουμε την εικόνα που περίμενε,. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να αλλάξει αυτή η εικόνα και από το επόμενο παιχνίδι θα αλλάξουμε πολλά».