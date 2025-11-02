Σοκ στον Παναθηναϊκό: Θλάση ο Γιούρτσεβεν, χωρίς σέντερ με Αστέρα!

Τα χειρότερα νέα προέκυψαν στον Παναθηναϊκό καθώς διαπιστώθηκε ότι οι ενοχλήσεις του Γιούρτσεβεν στον προσαγωγό είναι θλάση που θα τον αφήσει έξω μίνιμουμ με Ερυθρό Αστέρα, Παρί, Ρεάλ.

Στις εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Τούρκος σέντερ έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση αριστερού προσαγωγού (β' βαθμού) στο τελευταίο ματς με τη Μονακό και υπολογίζεται πως θα μείνει στα «πιτς» για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει πως χάνει σίγουρα τα παιχνίδια με τον Ερυθρό Αστέρα (5/11, Βελιγράδι), την Παρί (11/11, Παρίσι) και τη Ρεάλ (13/11, Μαδρίτη), ενώ ενδιάμεσα υπάρχουν για το ελληνικό πρωτάθλημα τα παιχνίδια με το Περιστέρι (8/11, εκτός έδρας) και τον Άρη (16/11, ΟΑΚΑ). Ακολουθούν και τα παιχνίδια της Euroleague εντός έδρας κόντρα στην Ντουμπάι (20/11) και την Παρτιζάν (25/11) πριν τη διακοπή για τα προκριματικά των εθνικών ομάδων για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η απουσία του Γιούρτσεβεν έρχεται να προστεθεί σε αυτές των Ρίσον Χολμς και Ματίας Λεσόρ, κάτι που σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός μένει χωρίς καθαρό σέντερ για τα προσεχή παιχνίδια. Έτσι, ο Εργκίν Αταμάν θα πρέπει να βρει προς το παρόν λύσεις εκ των έσω, χρησιμοποιώντας στη θέση «5» τον Ντίνο Μήτογλου, τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ή ακόμα τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, ο οποίος επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις.