Καραποστόλου: «Κατά διαστήματα ήμασταν αρκετά καλοί»

Ο Σωτήρης Καραποστόλου μετά την ήττα του Ηρακλή κόντρα στον Ολυμπιακό στάθηκε στα καλά διαστήματα της ομάδας του.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Κατά διαστήματα ήμασταν αρκετά καλοί. Είχαμε ενέργεια, κυρίως στην επίθεση. Στην άμυνα αυτό που θέλαμε να κάνουμε δεν πήγε καλά. Δεν ήταν αυτό που σκεφτόμασταν. Στην επίθεση είχαμε διαστήματα που ήμασταν αρκετά καλοί. Κρατάμε αυτό. Κρατάμε ότι όταν είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας μπορούμε να κάνουμε αρκετά καλά πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό.

Θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε σε όσα δεν έχουμε κάνει καλά, να τα βελτιώσουμε, ώστε να παρουσιαστούμε καλύτεροι. Θα φανεί αν μας βοηθάει το ρεπό από το αποτέλεσμα με τον Κολοσσό. Εμείς έχουμε ματς την Τετάρτη και θα προσπαθήσουμε να ετοιμαστούμε για τη συνέχεια του πρωταθλήματος».