Καθησύχασε ο Ουίλιαμσον: «Δεν είναι σημαντικός ο τραυματισμός μου»

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον ταλαιπωρείται και πάλι από τραυματισμό, αλλά όπως τόνισε ο ίδιος δεν είναι κάτι σοβαρό.

Υπενθυμίζουμε πως ο άσος των Πέλικανς χτύπησε στο παιχνίδι κόντρα στους Σπερς με τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα και δεν αγωνίστηκε απέναντι στους Σέλτικς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε σε μια καθημερινή κατάσταση. Αλλά δεν είναι τίποτα σημαντικό. Τίποτα που θα με κρατήσει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Απλώς πάμε μέρα με τη μέρα.

Προσγειώθηκα στο πόδι κάποιου και το πλαϊνό του ποδιού μου απλώς χτύπησε στο έδαφος. Το επίπεδο του πόνου δεν αυξήθηκε καθόλου μία ή δύο ημέρες αργότερα. Μίλησα με την ομάδα, πήρα την καλύτερη απόφαση. Το εξέτασαν».