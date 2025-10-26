Βαλένθια: Ενίσχυση με τον Μπράξτον Κι

Την απόκτηση του Μπράξτον Κι ανακοίνωσε η Βαλένθια, έως τπ τέλος της σεζόν. Ο 28χρονος Αμερικανός φόργουορντ έχει αγωνιστεί τέσσερις σεζόν στο NBA, μετρώντας 42 αγώνες με Σίξερς, Πίστονς, Νάγκετς και Ουόριορς.
Την σεζόν 2024-25 αναδείχτηκε αμυντικός της Χρονιάς στην G-League, όπου είχε 18,4 πόντους, 9,5 ριμπάουντ, 4,5 ασίστ, 2,9 κλεψίματα και 1,1 μπλοκ ανά αγώνα, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με εγγυημένο συμβόλαιο στο Γκόλντεν Στέιτ.
