Βαλένθια: Ενίσχυση με τον Μπράξτον Κι

Η Βαλένθια έκανε δικό της έως το τέλος της σεζόν τον Μπράξτον Κι.

Την απόκτηση του Μπράξτον Κι ανακοίνωσε η Βαλένθια, έως τπ τέλος της σεζόν. Ο 28χρονος Αμερικανός φόργουορντ έχει αγωνιστεί τέσσερις σεζόν στο NBA, μετρώντας 42 αγώνες με Σίξερς, Πίστονς, Νάγκετς και Ουόριορς.

Την σεζόν 2024-25 αναδείχτηκε αμυντικός της Χρονιάς στην G-League, όπου είχε 18,4 πόντους, 9,5 ριμπάουντ, 4,5 ασίστ, 2,9 κλεψίματα και 1,1 μπλοκ ανά αγώνα, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με εγγυημένο συμβόλαιο στο Γκόλντεν Στέιτ.