Το Μόναχο ν' αποτελέσει οδηγό για το μέλλον...

Ο Ολυμπιακός έφυγε από το Μόναχο έχοντας κερδίσει πολλά περισσότερα από μια νίκη, με την εμφάνιση των «ερυθρολεύκων» να αφήνει θετικά μηνύματα για το μέλλον που πρέπει να κυμανθεί στο ίδιο μήκος κύματος.

Διανύουμε τα τέλη του Οκτωβρίου και όπως λέει συνέχεια ο Τόλης Κοτζιάς πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 15 αγώνες για να έχουμε «καθαρή» εικόνα για τις ομάδες. Τρανταχτό παράδειγμα ο Παναθηναϊκός που πραγματοποίησε φοβερή εμφάνιση την περασμένη εβδομάδα στην Τουρκία, ισοπεδώνοντας την Εφές και το βράδυ της Παρασκευής έχασε εύκολα από την Βίρτους.

Ας πάμε ωστόσο στα του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ένα εύκολο και ήσυχο βράδυ στο Μόναχο που πέρα από τη νίκη έχουν να κρατήσουν πολλά περισσότερα.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρουσιάστηκε σοβαρή από την αρχή ως το τέλος, με τον Έλληνα τεχνικό να έχει – επιτέλους – μια ευελιξία στην περιφερειακή γραμμή, με τις επιστροφές των Ουόκαπ, Φουρνιέ και ΜακΚίσικ.

Ο Νιλικίνα, με τον Ουόκαπ απών, είχε επωμιστεί τον ρόλο του βασικού άσου, όντας λίγες μέρες κάτοικος Πειραιά. Ο Γάλλος γκαρντ, με την επιστροφή του Τεξανού, αγωνίστηκε μόλις 10:48’ κόντρα στους «Βαυαρούς», ερχόμενος από τον πάγκο.

Είναι εμφανές πως οι «ερυθρόλευκοι» με τον Τόμας Ουόκαπ στο παρκέ είναι … άλλη ομάδα. Ο 32χρονος άσος είναι ο ενορχηστρωτής των επιθέσεων, ανάλογα τον αντίπαλο ανοίγει ή «χαμηλώνει» τον ρυθμό και γενικά βάζει όλα τα «πράγματα» στην θέση τους. Να συνυπολογίσουμε και τα αμυντικά του καθήκοντα που παραμένουν στον υπερθετικό βαθμό.

Οι επιστροφές των τραυματιών έδωσαν – όπως ήταν λογικό – μεγαλύτερη ευελιξία στον Γιώργο Μπαρτζώκα που «καθάρισε» στο μυαλό πρόσωπα, σχήματα και ρόλους, κάτι που όσα χρόνια βρίσκεται στον Ολυμπιακό κάνει πολύ καλά.

Οι Πειραιώτες όπως συνηθίζουν εκκινούν τα παιχνίδια τους φουριόζοι, παίρνοντας προβάδισμα με το καλημέρα και τα δεύτερα δεκάλεπτα με την είσοδο της λεγόμενης second unit η «ερυθρόλευκη» απόδοση πέφτει. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη το βράδυ της Παρασκευής στο Sap Garden. Το αντίθετο μάλιστα…

Μπορεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά την προσφιλή του συνήθεια να αλλάζει όλη την πεντάδα του στα δεύτερα δεκάλεπτα, η απόδοση παρέμεινε η ίδια και καλύτερη. Η ομάδα του λιμανιού κέρδισε την 2η περίοδο (14-24), με τον Έλληνα τεχνικό να παρατάσσει στο παρκέ τους Νιλικίνα, Φουρνιέ, Πίτερς, Ουόρντ και Χολ.

Ο Ολυμπιακός όχι μόνο δεν έχασε την συνοχή του και τις ισορροπίες του, αλλά έβγαλε αυτοματισμούς και όμορφες συνεργασίες, κυρίως με τον Ντόντα Χολ που χθες έδειξε να βρίσκει τον εαυτό του.

Όπως γίνεται κατανοητό οι «ερυθρόλευκοι» πέρα από τη νίκη κόντρα στην Μπάγερν που φυσικά για την εποχή είναι σημαντική, κέρδισαν τις… επιστροφές των τραυματιών που γύρισαν για να λύσουν τα χέρια του Μπαρτζώκα. Το μόνο που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί καμία ομάδα της Euroleague να κερδίσει είναι ο… χρόνος που είναι αμείλικτος.

Φάκελος: Προστασία του ΣΕΦ

Οι Πειραιώτες, πλέον, έχουν μπροστά τους ένα ευνοϊκό πρόγραμμα που τους δίνει την ευκαιρία να πάρουν τα αποτελέσματα, προκειμένου να επέλθει απόλυτη ηρεμία στο Λιμάνι.

Ακολουθούν τέσσερα συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια, με Μονακό – Χάποελ (διαβολοβδομάδα), Παρτίζαν και Ζαλγκίρις. Όλα τα ματς στα μέτρα των Πειραιωτών που πρέπει να προστατέψουν το ΣΕΦ, με τον κόσμο στο πλευρό τους.

Μάντεις δεν είμαστε προκειμένου να προβλέψουμε αν ο Ολυμπιακός πάρει όλα τα παιχνίδια ή ηττηθεί σε κάποιο ή κάποια. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του δεν έχουν χρόνο για προπόνηση και προετοιμασία των παιχνιδιών, καθώς το καλεντάρι δεν το επιτρέπει αυτό.

Οι νίκες και οι βραδιές όπως αυτές στο Μόναχο αποτελούν γιατρικό στην… τρελή εποχή της Ευρωλίγκα , και αν μη τι άλλο μπορεί να αποτελέσουν οδηγό για την συνέχεια, για μια ομάδα που χρειάζεται ηρεμία για να «δουλέψει» όσο προλαβαίνει…