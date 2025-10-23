MENU
Αρνήθηκε την πρόταση του Ολυμπιακού και κλείνει… αλλού ο Ντινγουίντι

Η δήλωση του Μπαρτζώκα μοιάζει να έχει εξήγηση καθώς αργά το βράδυ ώρα Ελλάδος ο Αμερικανός ενημέρωσε πως θα υπογράψει σε άλλη ομάδα της Εuroleague.

Oύτε η περίπτωση του Σπένσερ Ντινγουίντι είχε θετική κατάληξη για τον Ολυμπιακό, αφού μετά τον Τζάρεντ Μπάτλερ και o έτερος Αμερικανός άσος έριξε άκυρο στους «ερυθρόλευκους» και συμφώνησε με άλλη ομάδα της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του κατά τη αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Μόναχο και το παιχνίδι με την Μπάγερν τόνισε: «Δεν έχω ζητήσει τίποτα και θέλω να σας πως με βάση με αυτά που διαβάζω από το ξεκίνημα του καλοκαιριού, ένα 5% είχε βάση με ενδιαφέρον από εμάς. Καλώ τον κόσμο να είναι πιο σκεπτικός όταν διαβάζει πως ο Ολυμπιακός έκλεισε παίκτη ή ότι έχει κάνει την τάδε προσφορά», με τα όσα ανέφερε να έχουν εξήγηση.

Κι αυτό γιατί η ομάδα του Πειραιά δεν κατάφερε να πείσει ούτε τον Ντινγουίντι να υπογράψει στον Ολυμπιακό, με τον Αμερικανό άσο να ανακοινώνεται άμεσα από άλλο σύλλογο της Euroleague.

