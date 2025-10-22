MENU
Τέλος από την Αρμάνι ο Τσάντσαρ

Παρελθόν από την Αρμάνι αποτελεί ο Βλάτκο Τσάντσαρ, όπως ανακοίνωσε η ιταλική ομάδα.

Τίτλοι τέλους στη θητεία του Σλοβένου άσου στην Αρμάνι, με την ιταλική ομάδα να επισημοποιεί το διαζύγιο με τον Τσάντσαρ, που πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Σλοβένος δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής με την Αρμάνι στην Euroleague φέτος, καθώς ταλαιπωρείται από τραυματισμούς, μετρώντας μόλις δύο παιχνίδια, χωρίς να καταφέρει να σκοράρει.

