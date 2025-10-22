Τέλος από την Αρμάνι ο Τσάντσαρ

Τίτλοι τέλους στη θητεία του Σλοβένου άσου στην Αρμάνι, με την ιταλική ομάδα να επισημοποιεί το διαζύγιο με τον Τσάντσαρ, που πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Ο Σλοβένος δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής με την Αρμάνι στην Euroleague φέτος, καθώς ταλαιπωρείται από τραυματισμούς, μετρώντας μόλις δύο παιχνίδια, χωρίς να καταφέρει να σκοράρει.
L’Olimpia e Cancar rescindono: “A presto, in campo”— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 22, 2025
🇮🇹 La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che il club e Vlatko Cancar hanno deciso di comune accordo di rescindere il contratto in corso. L'Olimpia desidera ringraziare Cancar per il comportamento esemplare, la… pic.twitter.com/L1kwYw64ho