Απόφαση καταπέλτης του Εφετείου: Η ΕΟΚ καλείται να πληρώσει +200.000€ στον Σκουρτόπουλο!

Νέο δικαστικό χαστούκι στην αμετροέπεια της διοίκησης της ΕΟΚ καθώς το Εφετείο αναγνώρισε «απαράδεκτη συμπεριφορά» στον πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό Θανάση Σκουρτόπουλο και καλείται να του καταβάλει κοντά στα 200.000€ συν τους τόκους!

Ακόμα ένα βραχνάς για την Ελληνική Ομοσπονδία, με τον Σκουρτόπουλο να δικαιώνεται στο Εφετείο και την ΕΟΚ να καλείται να καταβάλει περισσότερες από 200.000 ευρώ στον πρώην τεχνικό της Εθνικής Ομάδας.

Ο Σκουρτόπουλος είχε καταφύγει στα δικαστήρια κατηγορώντας την ΕΟΚ για απαράδεκτη συμπεριφορά που έτυχε από την τρέχουσα διοίκηση του Βαγγέλη Λιόλιου, με το Εφετείο να δικαιώνει τον Έλληνα προπονητή.

Πλέον η Ελληνική Ομοσπονδία, δεχόμενη ακόμα ένα δικαστικό χαστούκι, καλείται να καταβάλει στον Σκουρτόπουλο περισσότερες από 200.000 ευρώ, όπως αποφάσισε το Εφετείο.