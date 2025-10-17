Με σερί 14-1 στα τελευταία 4 λεπτά, ο Ολυμπιακός με τρομερό δίδυμο Ντόρσει-Μιλουτίνοφ έκανε την ανατροπή της χρονιάς επί της Μακάμπι (94-95) με τον Βεζένκοφ να κρίνει στο τέλος το ματς με 5 συνεχόμενους πόντους.

Ανατροπή με χαρακτήρα... Ολυμπιακό στο Βελιγράδι. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν κάκιστοι στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης κόντρα στην Μακάμπι, έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο, ωστόσο στα τελευταία 4' έδειξαν από τι μέταλλο είναι φτιαγμένοι.

Με άμυνα ατσάλι (δέχθηκαν 1π. σε 4'), με τον Μιλουτίνοφ να κυριαρχεί στην ρακέτα κάνοντας ρεκόρ καριέρας και τον Βεζένκοφ να μιλά στα κρίσιμα, έκαναν την ανατροπή της χρονιάς κόντρα στην Μακάμπι επικρατώντας με 95-94.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν αγνώριστη για παραπάνω από μισή ώρα παιχνιδιού, τα 16 λάθη ήταν υπερβολικά για την ομάδα με το επίπεδο του Ολυμπιακού, ωστόσο στο φινάλε μίλησε η ποιότητα των Πειραιωτών.

Ο Μιλουτίνοφ παρά τα 4 φάουλ ήταν αυτός που έδωσε το έναυσμα για την «ερυθρόλευκη» ανατροπή, με τον Σέρβο σέντερ να μετρά 23 πόντους με 5 ριμπάουντ. Μίλησε στα κρίσιμα ο Σάσα Βεζένκοφ (23π. 10ρ.), ο οποίος με 5 συνεχόμενους πόντους ολοκλήρωσε το διπλό της... χρονιάς, με τον Ντόρσεϊ (18π. 5ρ. 5ασ.) να δίνει στο φινάλε στοιχεία που έλειπαν στην ομάδα όταν η μπάλα «καίει» στο τέλος. Αμυντικός «εξολοθρευτής» ο Ουόρντ (6π. 8ασ.).

Για την ισραηλινή ομάδα που αυτοκτόνησε ο Ντάουτιν έκανε τεράστια ζημιά στην άμυνα του Ολυμπιακού (24π. 6/7τρ.), με τον Λόνι Ουόκερ να είναι μοιραίος στο φινάλε με την κακή επιλογή (15π.). Πολυ καλή παρουσία από τον Σόρκιν (12π.), double-double του Χοαρντ (12π. 10ρ.).

Soft αμυντικά ο Ολυμπιακός, βρήκε εύκολα καλάθια η Μακάμπι, απάντησαν με Ντόρσεϊ οι «ερυθρόλευκοι»

Με την κλασική του πεντάδα εκκίνησε ο Ολυμπιακός το παιχνίδι, με τον Μπλατ να σκοράρει από τα 6.75μ. για το 3-0 της Μακάμπι. Ο Μιλουτίνοφ έδωσε τους πρώτους «ερυθρόλευκους» πόντους (3-2), με την ισραηλινή ομάδα να πατά καλύτερη στο παρκέ, παίρνοντας αέρα 5π. (9-4 στο 4’). Η άμυνα των Πειραιωτών ήταν soft, ο Νιλικίνα φορτώθηκε με δυο φάουλ νωρίς, με τον Σόρκιν να διαμορφώνει το 14-6 στο 5’ και τον Ολυμπιακό να αναζητά ρυθμό. Ο Βεζένκοφ συνδέθηκε από τα 6.75μ. (14-9 στο 5’), με τον Ντόρσεϊ να σκοράρει δυο συνεχόμενα τρίποντα μειώνοντας στον πόντο (16-15 στο 18’), την ώρα που η ομάδα του Κάτας έμεινε χωρίς σκορ για περίπου 3’. To φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε τους «ερυθρόλευκους» στο -2 (24-22), ωστόσο οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έπρεπε να ανεβάσουν την ένταση τους και στις δυο πλευρές του παρκέ.

Επιρρεπής στα λάθη ο Ολυμπιακός, αύξησε το προβάδισμα της η Μακάμπι

Ο Έλληνας τεχνικός κατά την προσφιλή του συνήθεια άλλαξε τα 4/5 της πεντάδας του, με τον Χολ να βρίσκει τους πρώτους του πόντους για το 27-26 στο 12’. Ο Σόρκιν κυριαρχούσε στο ζωγραφιστό (8π.) για τον +5 της ισραηλινής ομάδας (31-26 στο 13’), με τον Λι να συνδέεται για πρώτη φορά με το αντίπαλο καλάθι (31-28). Ο Ολυμπιακός μετρούσε ήδη 9 λάθη (!), έπαιζε χωρίς συγκέντρωση, με την ομάδα του Κάτας να έχει φέρει τον ρυθμό εκεί που θέλει (35-28 στο 16’). Οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν αντίδραση, έτρεξαν σερί 7-0 με τον Λι να δίνει λύσεις, φέρνοντας το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία (35-35 στο 17’). Οι Πειραιώτες έκαναν ένα βήμα μπρος και δυο… πίσω, ο Ουόκερ σκόραρε 5 συνεχόμενους, με τον Μπρίσετ να ανεβάζει την διαφορά στο +8 (43-35 στο 19’), την ώρα που ο Ολυμπιακός ήταν επιρρεπής στα λάθη. Οι Πειραιώτες έκλεισαν το πρώτο μέρος στο -8 (48-40), με τα πολλά λάθη των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα και είναι καθοριστικά στην εξέλιξη του παιχνιδιού και του ρυθμού των δυο ομάδων.

Πήρε τα ηνία με Νιλικίνα ο Ολυμπιακός, βραχυκύκλωσε στο φινάλε του δεκαλέπτου

Με τρίποντο του Βεζένκοφ μπήκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο (48-43), με τον Μιλουτίνοφ να κάνει με το «καλημέρα» του τρίτου δεκαλέπτου το τρίτου του φάουλ. Ο Ουόρντ βρήκε τους πρώτους του πόντους από τα 6.75μ., με τον Βεζένκοφ να μειώνει στο πόντο (49-48) και τους «ερυθρόλευκους» να ανεβάζουν την ένταση τους. Ο Σόρκιν (12π.) «τρυπούσε» συνεχώς την ρακέτα των Πειραιωτών (54-50 στο 25’), που έβρισκαν ελεύθερα σουτ, ωστόσο ήταν αρκετά άστοχοι (7/22τρ.). Η Μακάμπι διατηρούσε το ισχνό της προβάδισμα (+4, 58-54 στο 26’), με τον Νιλικίνα να είναι αυτός που με 5 συνεχόμενους πόντους έβαλε τους «ερυθρόλευκους» για πρώτη φορά σε θέση οδηγού στο ματς (58-59 στο 27’). Ο Χολ «κάρφωνε» στο ισραηλινό καλάθι (65-65 στο 19’) έπειτα από συνεργασίες με τον Ντόρσεϊ, με τον Ντάουτιν να απαντά με τρίποντο για το 68-65 και τον Ούοκερ να καρφώνει για το 70-65 στο φινάλε της περιόδου.

Απίθανη ανατροπή - χαρακτήρα από τον Ολυμπιακό, δια χειρός Βεζένκοφ - Ισραηλινή αυτοκτονία

Ο Ντάουτιν μπήκε «καυτός» στο τέταρτο με τον Αμερικανό να σκοράρει δυο σερί τρίποντα, εκτοξεύοντας την διαφορά στο +9 (76-67 στο 32'), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλεί άρον - άρον τάιμ άουτ. Η Μακάμπι έστειλε για πρώτη φορά το προβάδισμα της σε διψήφια επίπεδα (+11, 78-67), o Nτάουτιν έκανε τεράστια ζημιά στην «ερυθρόλευκη» άμυνα, με την ομάδα του «λαού» να εκτελεί από τα 6.75μ. για το +13 (84-71 στο 34'). Πλέον η Μακάμπι έπαιζε με άλλη αυτοπεποίθηση και στις δυο πλευρές του παρκέ, σκόραρε με όποιον τρόπο ήθελε, φτάνοντας τους 90π. την ώρα ποι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν σκορ από τον Μιλουτίνοφ για το 90-81 στο 36'. Ο Ντάουτιν το έβλεπε... βαρέλι (6/6τρ.), στέλνοντας και πάλι την διαφορά στο +12 (93-81 στο 37'), με τον Μιλουτίνοφ να μειώνει με 4/4β. σε 93-85. Οι Πειραιώτες έβγαζαν συνεχόμενες άμυνες, ο Σέρβος ψηλός ροκάνισε την διαφορά στο -6 (93-87 στο 38') , διατηρώντας τις ελπίδες του Ολυμπιακού για νίκη. Ο Ουόρντ με τρίποντο μείωσε το ισραηλινό προβάδισμα σε απόσταση ενός σουτ (93-90 στο 39'), με τον Ουόκερ να διαμορφώνει το 94-90 με 1/2β. Ο Βεζένκοφ με 3/3β. έστειλε το ματς στο πόντο (94-93), 42' πριν το τέλος, ο Μπρίσετ αστόχησε, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να βάζει μπροστά τους «ερυθρόλευκους» 15'' πριν το τέλος. Ο Ουόκερ ανέλαβε την επίθεση, ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλή άμυνα με τον Αμερικανό να αστοχεί στο φινάλε σε μια κακή επιλογή και τους Πειραιώτες να παίρνουν διπλό... από το πουθενα. (94-95).

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 48-40, 70-65, 94-95.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης