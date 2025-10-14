Μπαρτζώκας: «Θα πάμε με το ίδιο ρόστερ κόντρα στην Μακάμπι»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στους τραυματίες σημειώνοντας πως δεν θα επιστρέψουν στην αναμέτρηση με την Μακάμπι, ενώ στάθηκε και στην συσσωρευμένη κούραση μετά την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Συγχαρητήρια στην Εφές. Πρέπει να καταλάβουμε τι κάναμε λάθος σήμερα. Μπορείς να πεις πολλά. Ότι κόντρα στον Παναθηναϊκό κουραστήκαμε επειδή παίζαμε πριν δυο ημέρες. Ότι πολλοί παίκτες έλειπαν και μας δυσκόλεψαν. Για αυτό και ίσως στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν φτωχοί σε όλες τις πλευρές του παρκέ. Ο Σάσα και ο Τάιλερ, οι κύριοι σκόρερ μας είχαν μηδέν πόντους σε αυτό το κρίσιμο διάστημα. Δυο παίκτες που έπαιξαν 35 λεπτά με τον Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι πήγε στην τελευταία κατοχή και ακόμα και εκεί δεν ήμασταν ικανοί, δεν ήμασταν έξυπνοι για να πάρουμε τη σωστή απόφαση. Τώρα έχουμε παιχνίδι την Πέμπτη και πρέπει να ετοιμαστούμε».

Για τον Πίτερς και την εμφάνισή του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας υπογράμμισε: «Ας ελπίσουμε να συνεχίσει έτσι. Ο Άλεκ έχει αποδείξει σε αυτά τα τέσσερα χρόνια τι μπορεί και τι δεν μπορεί να προσφέρει στο παρκέ. Αυτή τη στιγμή με τους τραυματισμούς μπορεί να έχουμε απώλειες. Με στεναχωρεί ότι χάσαμε αλλά υπάρχουν κάποια αντικειμενικά γεγονότα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Πώς ας πούμε με κλειστό ροτέισον στην περιφερειακή μας γραμμή να αντέξουν σε τόσο απαιτητικά παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή στη EuroLeague γίνονται τα πάντα. Η Φενέρ έχασε από τη Dubai, η Ζαλγκίρις έχασε και αυτή. Πολλά παίζουν ρόλο. Υπάρχει μεγάλη αστάθεια στην απόδοση των ομάδων. Σε αυτό το πνεύμα πρέπει να συνεχίσουμε».

Για τους τέσσερις τραυματίες: «Δε φαίνεται πιθανό σενάριο να παίξει κάποιος την Πέμπτη. Θα πάμε με το ίδιο ρόστερ. Ο Φουρνιέ και ο ΜακΚίσικ θα λείπουν. Πρέπει να δούμε σε ποιο επίπεδο είναι».