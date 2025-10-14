Για ένα ημίχρονο άντεξε ο Άρης Betsson στην Λιουμπλιάνα, χάνοντας από την Τσεντεβίτα με 80-59 στην 3η αγωνιστική του Eurocup.

Προβληματική ήταν η εικόνα του Άρη Betsson για δεύτερο συνεχόμενο ματς. Μετά την εντός έδρας ήττα από τον Κολοσσό στην GBL, οι κιτρινόμαυροι παρουσιάστηκαν ασύνδετοι, χωρίς επιθετικό πλάνο, με φτχωή παραγωγικότητα δημιουργίας (6ασ.) και με πολλά λάθη (21), χάνοντας σχετικά εύκολα από την Τσεντεβίτα, από την οποία απουσίαζαν οι Χουγκάζ και Μπραΐκοβιτς. Στο 3-0 οι Σλοβένοι, στο 2-1 πλέον ο Άρης Betsson, που την επόμενη αγωνιστική (4η) υποδέχεται τη Μανρέσα (21/10, 20:00), ενώ μεσολαβεί το εκτός έδρας ματς με το Μαρούσι (18/10, 19:00) για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ έβαλε 19 πόντους, έχοντας επίσης 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, Ρόνι Χάρελ και Στίβεν Ίνοκ πρόσθεσαν 8 πόντους, με τους Μπριν Φορμπς και Μπράις Τζόουνς (πρόβλημα με τα φάουλ) να μένουν χαμηλά στους 7 και 6 πόντους αντίστοιχα. Για τους νικητές ξεχώρισαν οι Ουμόγια Γκίμπσον με 19 πόντους, 5 ασίστ, ο Τζόσεφ Τζιράρντ με 16 πόντους (4/7τρ.) και ο Αλεξέι Νίκολιτς με 15 πόντους.

Από κοντά ο Άρης Betsson, ξέφυγε στο τέλος του ημιχρόνου η Τσεντεβίτα

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και με επιθετική πολυφωνία προηγήθηκαν 9-4, την στιγμή που ο Άρης Betsson από την αρχή βασιζόταν στον Τζόουνς. Ο Αμερικανός γκαρντ με 4 πόντους, 3 ασίστ ήταν παντού, αλλά η Τσεντεβίτα με τον Νίκολιτς έφτασε στο 17-10. Ένα τρίποντο του Μποχωρίδη και οι βολές του Μήτρου-Λονγκ έφεραν την απόλυτη ισορροπία (18-18), προτού ο Γκίμπσον γράψει το 20-18 της πρώτης περιόδου.

Με Μπράις και Μήτρου-Λονγκ ο Άρης έμενε κοντά στο σκορ (26-24 & 29-28), όμως επιθετικά ήταν μονοδιάστατος και βασιζόταν κυρίως στις προσωπικές ενέργειες των περιφερειακών του. Ο Γκίμπσον με τρίποντο έγραψε το 35-30 και ο ίδιος μετά το τρίποντο του Τζιράρντ έκανε το 44-35 του ημιχρόνου, σημείο στο οποίο ο Ίνοκ είχε μεν 8 πόντους, αλλά με 3 λάθη.

Στο +16 οι γηπεδούχοι, προσωρινή ελπίδα με Μήτρου-Λονγκ ο Άρης Betsson

Η κατάσταση έγινε πιο δυσχερής για τους Θεσσαλονικείς, όταν ο Τζόουνς έκανε γρήγορα το τέταρτο φάουλ του (21'), με αποτέλεσμα να αποσυρθεί στον πάγκο. Ο Φόρμπς έβαλε τους πρώτους του 4 πόντους (46-39), αλλά με τον Γκίμπσον ξανά η Τσεντεβίτα πήγε για πρώτη φορά στο +10 (51-41). Ακόμα δύο τρίποντα από τον Τζιράρντ δημιούργησαν απόσταση 14 πόντων για την σλοβένικη ομάδα (59-45), με τον Άρη Betsson να συνεχίζει να αναζητά λύσεις από την περιφέρεια (Φορμpς, Χάρελ, Μήτρου-Λονγκ). Η διαφορά άνοιξε στους 16 πόντους (63-47) και η τρίτη περίοδος έκλεισε στο 63-51, με τον Άρη σε αυτό το διάστημα να μετράει 7 λάθη.

Οι κιτρινόμαυροι έψαχναν μια αντίδραση και αυτή ήρθε μέσω του Μήτρου-Λονγκ, ο οποίος με δύο προσωπικά τρίποντα μείωσε σε 64-57, αναγκάζοντας τον Ζβέζνταν Μίτροβιτς σε τάιμ άουτ. Και η απάντηση ήρθε άμεσα, με τον Νίκολιτς να τιμωρεί τον Άρη Betsson με τον ίδιο τρόπο, κάνοντας έτσι το 70-57 στο 35', που βάσει και της εικόνας των δύο ομάδων, έδειχνε πολύ δύσκολο να ανατραπεί. Ο Τζιράρντ έκανε με νέο τρίποντο το 73-59 (37'), Μήτρου-Λονγκ και Μποχωρίδης δεν μπόρεσαν να μειώσουν και έτσι ο Άρης Betsson γνώρισε την πρώτη του φετινή ευρωπαϊκή ήττα, με τη διαφορά να σκαρφαλώνει στους 21 πόντους με το τελικό 80-59.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 44-35, 63-51, 80-59

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

