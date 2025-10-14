Αταμάν: «Όποιος χρησιμοποιεί με καλύτερο τρόπο τα λεπτά του στο παρκέ, θα μένει στο ματς»

Ο Εργκίν Αταμάν υποστήριξε πως όλα δείχνουν ότι ο Κέντρικ Ναν θα είναι διαθέσιμος απέναντι στη Βιλερμπάν (15/10, 21:15) και τόνισε εκ νέου πως το ροτέισιον δεν είναι το πρώτο πράγμα που τον απασχολεί.

Αναλυτικά όσα είπε στην media day ενόψει του αγώνα με τη Βιλερμπάν:

Για τις δυσκολίες στην προετοιμασία της ομάδας του: «Δεν έχουμε κάποια δυσκολία. Οι ίδιες συνθήκες ισχύουν για όλες τις ομάδες της Euroleague. Πρέπει να παίξουμε με σοβαρότητα όλα τα παιχνίδια. Ξεκινάμε τη διπλή αγωνιστική με μια εντός έδρας αναμέτρηση και πρέπει να προσπαθούμε για να πάρουμε τη νίκη».

Για την κατάσταση του Κέντρικ Ναν και το αν θα πάρει μέρος στο ματς με τη Βιλερμπάν: «Ναι, νιώθει καλά σήμερα. Συμμετείχε στην προπόνηση και ελπίζουμε πως δεν θα έχει πόνους στο γόνατό του αύριο το πρωί. Αν όλα είναι καλά, αύριο θα είναι στο ρόστερ».

Για το αν το αρνητικό αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό θα επηρεάσει το «τριφύλλι»: «Δεν νομίζω πως ήταν ένα αρνητικό αποτέλεσμα, αφού χάσαμε με 4π., στο τελευταίο σουτ. Θα υπάρχει και ο δεύτερος Γύρος στο ΟΑΚΑ, δεν έχουμε πρόβλημα».

Για το αν θα ανοίξει το ροτέισιον με αντίπαλο τη Βιλερμπάν: «Χρειαζόμαστε νίκες. Το ροτέισιον είναι το δεύτερο κομμάτι της δουλειάς μας. Το ροτέισιον για εμένα δεν είναι σημαντικό σε ένα και μόνο παιχνίδι. Θα είναι σημαντικό, όμως, μέσα στη σεζόν. Ο Κέντρικ Ναν είχε πρόβλημα την Κυριακή στο ντέρμπι και ο Τι Τζέι Σορτς έπαιξε με περισσότερες ευθύνες. Έχουμε μια μεγάλη σεζόν, με πολλά παιχνίδια. Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ σε κάθε αγώνα 12 παίκτες. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε. Όποιος χρησιμοποιεί με καλύτερο τρόπο τα λεπτά του στο παρκέ, θα μένει στο ματς».