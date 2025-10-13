Το ντέρμπι που δεν έκρινε τίποτα, αλλά απέδειξε πως τίποτα δεν έχει αλλάξει

Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν δεν έκρινε τίποτα, αλλά απέδειξε πως τίποτα δεν έχει αλλάξει στο ελληνικό μπάσκετ και όλα παραμένουν ίδια. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο ΣΕΦ στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, αλλά τα πάντα αναφορικά με την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου θα κριθούν στο «Telekom Center», εκεί που ο Παναθηναϊκός καλείται να κερδίσει με 5 πόντους και πάνω διαφορά.

Τι ήταν αυτό που δεν είχε και πάλι διαφορά; Η κατάσταση με τη διαιτησία και τα απίστευτα πράγματα που διεξήχθησαν στο ΣΕΦ από τους Τσιμπούρη, Καρπάνο και Μπακάλη. Στο ίδιο έργο θεατές...

Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η ΕΟΚ/ΚΕΔ αποφάσισε ξαφνικά στην 2η αγωνιστική να ανακοινώσει τους διαιτητές των αναμετρήσεων 2 ώρες πριν. Αιτία; Φυσικά το ντέρμπι, αφού στην πρεμιέρα οι ρέφερι έγιναν γνωστοί από την Παρασκευή, όπως γίνεται εδώ και χρόνια.

Ποιος ήταν ο σκοπός της; Αυτό μόνο η ΚΕΔ/ΕΟΚ το γνωρίζει. Συνέβη για να μην ασκηθεί πίεση στους διαιτητές; Τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη έχουν οι Κορομηλάς και Κουκουλεκίδης στις σφυρίχτρες τους; Είναι τόση πια ανικανότητα των ρέφερι να διαχειριστούν ένα ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League, που στην τελική δεν θα κρίνει και τίποτα; Στους τελικούς δηλαδή θα ανακοινώνονται οι διαιτητές κάνα μισάωρο πριν; Αυτή είναι η διαφάνεια του Βαγγέλη Λιόλιου προς τους Έλληνες φιλάθλους;

Θα μου πείτε πότε πήραμε απαντήσεις, για να πάρουμε και τώρα. Άλλωστε η θεσμική καρέκλα στόμα έχει και μιλιά δεν έχει. Είναι μόνο για τις φωτογραφίες. Αν κι όποτε κι αυτές.

Απλώς επειδή ο κόσμος έχει ξυπνήσει, καλό θα ήταν η ΕΟΚ να συνειδητοποιήσει πως τέτοιες ενέργειες όχι μόνο δεν αφαιρούν πίεση, αλλά προσθέτουν ακόμα περισσότερη βρωμιά στο ήδη σαθρό σύστημα.

Για να πάμε και στα αγωνιστικά. Τα πάντα για τον Εργκίν Αταμάν άλλαξαν λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση, όταν πληροφορήθηκε πως δεν θα έχει τον Κέντρικ Ναν. Η απουσία του καλύτερου παίκτη στην Ευρώπη είναι ξεκάθαρο πως αλλάζει τις ισορροπίες, ειδικά όταν ο Τούρκος τεχνικός δεν έχει καταστρώσει τα πλάνα του δίχως τον MVP.

Κι επειδή οι γνωστοί-άγνωστοι θα μιλήσουν για τις απουσίες του Ολυμπιακού, να θυμίσουμε πως έλειπαν οι Έβανς, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ, Ουόκαπ και φυσικά ο Φαλ. Με τους δύο πρώτους να είναι καιρό τραυματίες και να μην είναι στο ροτέισον ακόμα, τον Γάλλο άσο προφανώς να είναι απουσία, αλλά η παρουσία του να αναγκάζει τον Μπαρτζώκα να «κόψει» 2 παίκτες από την 6άδα των ξένων.

Κι όμως ο Παναθηναϊκός με την ποιότητα που έχει εμφανίστηκε στο ΣΕΦ με μπροστάρη τον Σορτς, την πιο ηχηρή προσθήκη του φετινού καλοκαιριού. Ο Αμερικανός άσος έδειξε πως αφήνει πλήρως πίσω του τη βαριά ίωση που τον ταλαιπώρησε και οδεύει για το 100% του.

Έχοντας τον Τολιόπουλο σε εξαιρετική μέρα, με τον Έλληνα άσο να κάνει τη διαφορά και να δίνει σημαντικές λύσεις στο πρώτο ημίχρονο. Ακόμα και δίχως ψηλό ουσιαστικά, αφού ο Χολμς ήταν εκτός ματς και ο Γιούρτσεβεν δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά, με τον Μήτογλου και πάλι να επιστρατεύεται στο «5».

Θα επέτρεπαν στον Παναθηναϊκό να φύγει με το «διπλό» από το ΣΕΦ; Φυσικά και όχι. Σε ένα ματς που κρίθηκε στη μία κατοχή και συνολικά στους 4 πόντους διαφορά ο Ολυμπιακός «έτυχε» εκ νέου να έχει διπλάσιες βολές από τον Παναθηναϊκό (22-11).

Θα μου πείτε όταν βλέπει κάποιος τη φάση του Σλούκα, που όχι μόνο δεν πήρε φάουλ, αλλά στη συνέχεια «έκανε» κιόλας και έδωσε δύο βολές στον Μιλουτίνοφ, πως να μην είναι διπλάσιες.

Ή όταν σε μία τόσο καθαρή φάση δεν δίνεται καλάθι και φάουλ τον Γκραντ με τον Χολ να έχει 2-3 επαφές με τον γκαρντ του «τριφυλλιού»;

Για να πάμε στη φάση που αν είχε συμβεί ανάποδα, οι διαιτητές θα είχαν πάει στο instant replay και θα είχαν χρεώσει αντιαθλητικό φάουλ. Γιατί πως αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί η λαβή του Βεζένκοφ στον Σορτς; Σε αυτή την ΚΕΔ/ΕΟΚ; Καλάθι για τον Ολυμπιακό και προβάδισμα.

Θέλετε πως σε όλη αυτή την κατάσταση πλέον φταίει και ο Παναθηναϊκός; Ναι, φταίει. Γιατί ακόμα δεν έχει συμβεί κάτι που να αλλάξει όλη αυτή την κατάσταση και τίποτα δεν έχει διαφοροποιηθεί. Και δεν θα συμβεί κιόλας, αν οι «πράσινοι» δεν ενεργοποιηθούν σε αυτό το κομμάτι.

Γιατί μιλάμε για ένα ματς 2ης αγωνιστικής, που δεν θα έκρινε τίποτα, αφού οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Φαντάζεται κάποιος τι θα γίνει στους τελικούς;