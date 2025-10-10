Περιστέρι: Επέμβαση και εκτός για τουλάχιστον δύο μήνες ο Παπαδάκης

Εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δύο μήνες μένει ο Κώστας Παπαδάκης.

Ο 27χρονος γκαρντ του Περιστερίου υπέστη κάταγμα περόνης στην προπόνηση της Πέμπτης (9/10) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» και ο χρόνος αποθεραπείας του υπολογίζεται στους δυο μήνες.

Ο Παπαδάκης υποβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής (10/10) σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του, από τον διακεκριμένο ορθοπεδικό Νίκο Πισκοπάκη στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

«Η οικογένεια της ΚΑΕ Περιστέρι είναι στο πλευρό του Κώστα Παπαδάκη και του εύχεται ταχεία ανάρρωση» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.