Α1 Γυναικών: Οι δηλώσεις της 2ης Αγωνιστικής

Το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών αυτό το Σαββατοκύριακο μπαίνει στην 2η στροφή του με σημαντικές αναμετρήσεις.

Ο αγώνας Ιωνία – Πανσερραϊκός θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2, ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να τα παρακολουθήσουν από το κανάλι την ΕΟΚ στο YouTube.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της 2ης Αγωνιστικής

11/10 ΔΓ Ζωφριάς 11.45 ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας «Ιωνία» – Πανσερραϊκός (ΕΡΤ2 Sport)

Σταυριανή Βιντσιλαίου (Αθλήτρια Ιωνίας): «Είναι το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας για τη νέα σεζόν. Παίζουμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα με εξαιρετικό προπονητή που προέρχεται από νίκη στην πρεμιέρα. Θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε το πλάνο που θα μας δοθεί για να φέρουμε τη νίκη στην ομάδα».



Γκλόρια Κουβόρντε (Αθλήτρια Πανσερραϊκού): «Το Σάββατο δίνουμε έναν εκτός έδρας αγώνα απέναντι στη Νέα Ιωνία. Πρόκειται για μια σημαντική αναμέτρηση που απαιτεί συγκέντρωση, σοβαρότητα και προσπάθεια από όλους μας για να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα».

(12/10) PAOK Sports Arena 12.45 ΠΑΟΚ – Αθηναϊκός Qualco

Άγγελος Αγγελίδης (Προπονητής ΠΑΟΚ): «Το πρώτο ματς στην έδρα μας για το πρωτάθλημα είναι με την πάρα πολύ καλή ομάδα του Αθηναϊκού. Το Νο 1 φαβορί για την κατάκτηση του Eurocup. Μια ομάδα που δεν υστερεί πουθενά και πρέπει να καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι την λήξη του παιχνιδιού για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι. Στόχος μας να γινόμαστε καλύτεροι παιχνίδι με παιχνίδι και να παλεύουμε ως το τέλος. Ήδη με τα βίντεο που αναλύσαμε από το προηγούμενο δείξαμε καλύτερο πρόσωπο στις προπονήσεις και ευελπιστώ να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο».



Λιλιάννα Καρακασίδου (Αθλήτρια Αθηναϊκού Qualco): «Προετοιμαζόμαστε για ένα πολύ δυνατό ματς, γνωρίζοντας τη δυναμική που έχει ο ΠΑΟΚ και το γεγονός ότι πάντα παρουσιάζεται ισχυρός και ανταγωνιστικός στην έδρα του. Δεν ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα όπως θέλαμε, οπότε δεν περνάει από το μυαλό μας τίποτα άλλο από το να κερδίσουμε το ματς και να επικεντρωθούμε στις υποχρεώσεις που ακολουθούν».

12/10 ΚΓ Βόλου 13.00 Ανόρθωση Βόλου – Πρωτέας Βούλας

Ασημίνα Κουτσουνούρη (Αθλήτρια Ανόρθωσης Βόλου): «Η Κυριακή είναι μεγάλη μέρα για την ιστορία του Συλλόγου καθώς θα παίξουμε το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι μας στην κορυφαία κατηγορία. Σίγουρα στην πρεμιέρα δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά αυτό δεν μας πτοεί καθώς δείξαμε τις δυνατότητές μας αν και όχι στο 100%. Το πρωτάθλημα όμως έχει πολύ δρόμο και τα περιθώρια βελτίωσης είναι πολλά. Εύχομαι να γίνει ένα όμορφο παιχνίδι και να συνδυαστεί με την πρώτη ιστορική νίκη του συλλόγου μας».



Ολυμπία Σακελλαρίου (Αθλήτρια Πρωτέα Βούλας): «Το παιχνίδι της Κυριακής με την Ανόρθωση Βόλου θα είναι πολύ απαιτητικό. Και οι δύο ομάδες προερχόμαστε από ήττα στην πρεμιέρα και θα ψάξουμε την αντίδραση και την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Είμαστε μια καινούργια και νεανική ομάδα που ακόμα χτίζεται. Στόχος μας είναι να παρουσιαστούμε συγκεντρωμένες και να δείξουμε στο γήπεδο τη δουλειά που κάνουμε καθημερινά».

12/10 Επταπυργίου 13.30 Παναθλητικός – Αμύντας

Διονυσία Αλεξανδρή (Αθλήτρια Παναθλητικού Συκεών): «Για εμάς είναι πρεμιέρα στο πρωτάθλημα και θέλουμε να ξεκινήσουμε δυνατά, καθώς παίζουμε στην έδρα μας! Είμαστε μια νέα ομάδα που ψάχνουμε τον χαρακτήρα μας ακόμα, αλλά θεωρώ πως αν παίξουμε με την ενέργεια που παίξαμε με τον Βόλο για το Κύπελλο και μείνουμε στο πλάνο του προπονητή θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».



Έλλη Καλομιτσίνη (Αθλήτρια Αμύντα): «Αντιμετωπίζουμε μια πολύ δυνατή ομάδα, με ποιοτικές ξένες παίκτριες και ένα έμπειρο πλέι μέικερ. Τρέχουν πολύ στο ανοικτό γήπεδο και σκοράρουν εύκολα στον αιφνιδιασμό, οπότε το κλειδί για εμάς θα είναι η συγκέντρωση και η δυνατή άμυνα από το πρώτο λεπτό. Πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό και να μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας, παρότι παίζουμε σε μια δύσκολη έδρα».

(12/10) Π.Γιαννακόπουλος 14.30 Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα

Ιωάννα Χατζηλεοντή (Αθλήτρια Παναθηναϊκού): «Προερχόμαστε από μια μεγάλη νίκη, όμως ξέρουμε ότι το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος και κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Την Κυριακή παίζουμε με τον ΠΑΣ Γιάννινα, μια δυνατή ομάδα, και πρέπει και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένες από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και να παλέψουμε για κάθε φάση, όπως κάνουμε πάντα».



Κάλι Μιχαηλίδου (Αθλήτρια ΠΑΣ Γιάννινα): «Παίζουμε με μια ομάδα, με πολύ καλό ντεμπούτο στο πρωτάθλημα. Σιγουρα θα τεστάρουμε τις δυνατότητες μας απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο. Φυσικά θα μείνουμε πιστές στο πλάνο του προπονητή ώστε με ομαδική δουλειά να μπορέσει να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα».