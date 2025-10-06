Η Παρτιζάν έκανε πρεμιέρα με νίκη στην Αδριατική Λίγκα (84-78 την ΚΡΚΑ), με τον Μίκα Μούρινεν να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με τα «ασπρόμαυρα».

Νικηφόρα πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της ABA League για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου είχαν ξανά μεγάλα «νεκρά» διαστήματα, αλλά κατάφεραν να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα και να κάνουν το 1-0.

Πρωταγωνιστές των νικητής στην 1η αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας ήταν οι Βάνια Μαρίνκοβιτς (12π.), Κάρλικ Τζόουνς (10π., 4ασ.) και Αλεκσέι Ποκουσέφσκι (10π., 5ρ.). Από εκεί και πέρα, ο Μίκα Μούρινεν έκανε το ντεμπούτο του υπό τις οδηγίες του «Ζοτς», έχοντας 7 πόντους (3/9 εντός πεδιάς), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, αλλά και ένα εντυπωσιακό μπλοκ που ξεσήκωσε το κοινό των γηπεδούχων.

Επόμενος αντίπαλος της Παρτιζάν θα είναι η Αναντολού Εφές (9/10, 21:30) στο πλαίσιο της 3ης «στροφής» της Euroleague.

Τα Δεκάλεπτα: 21-12, 42-28, 61-59, 84-78.