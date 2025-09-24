MENU
Live streaming: Σάσαρι - Παναθλητικός

Παρακολουθήστε την αναμέτρηση του Παναθλητικού κόντρα στην Σάσαρι για το δεύτερο παιχνίδι της προκριματικής φάσης του Eurocup. Στο πρώτο ματς η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε χάσει με 72-56.
