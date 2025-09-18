Σιπάχι για το Eurobasket: «Περήφανοι για την επιτυχία - Εκπροσωπήσαμε την σημαία μας με τον καλύτερο τρόπο»

Ο Κέναν Σιπάχι προχώρησε σε δηλώσεις και αναφέρθηκε στο Eurobasket τονίζοντας πως το σύνολο του Εργκίν Αταμάν εκπροσώπησε με τον καλύτερο τρόπο τη σημαία της χώρας.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο «Ihlas News Agency»:

«Από την πρώτη μέρα προσπαθήσαμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Πιστεύω ότι εκπροσωπήσαμε την ημισέληνο και το αστέρι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί αυτή η επιτυχία ήρθε μετά από πολύ καιρό. Ελπίζουμε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Θα συνεχίσουμε έτσι και στα μελλοντικά πρωταθλήματα.

Αισθανθήκαμε ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι γιατί έχουμε μια υπέροχη ομάδα. Όλοι έχουν καλές προθέσεις, όλοι αγαπούν να περνούν χρόνο μαζί και να είναι μαζί εντός και εκτός γηπέδου. Όλοι αισθανθήκαμε ότι μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το επιβεβαιώσαμε με μια τόσο καλή απόδοση.

Πάντα προσπαθώ να βοηθάω την ομάδα μου. Επειδή έχουμε μια πολύ ταλαντούχα ομάδα, προσπάθησα να βοηθήσω στην οργάνωση. Ήμασταν επιτυχημένοι ως επί το πλείστον. Ήμουν χειρότερος σε μερικά ματς, αλλά συνολικά, νομίζω ότι έκανα ένα καλό τουρνουά. Ελπίζω να συμβεί το ίδιο και σε άλλα τουρνουά».