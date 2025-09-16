Έκανε... πάταγο το Eurobasket: Στο 70% η τηλεθέαση στην Ελλάδα

Το Eurobasket ήταν απόλυτα επιτυχημένο, όπως φάνηκε από τα νούμερα τηλεθέασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την τελευταία μέρα του Eurobasket η τηλεθέαση στην Ελλάδα έφτασε στο εντυπωσιακό 70%. Στην Τουρκία 18,2 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τον τελικό. Οι 15,6 εκ. από την τηλεόραση και οι 2,6 εκ. από digital πλατφόρμες.

Μάλιστα, στην γειτονική χώρα ο τελικός της διοργάνωσης είναι στην τέταρτη θέση των πιο δημοφιλών αθλητικών προγραμμάτων της χρονιάς.

Στην Γερμανία 5,675 εκατομμύρια παρακολούθησαν τον μεγάλο τελικό, με 3,89 εκ. να παρακολουθούν από το RTL και 1.785 από το Magenda.

Τέλος, στην Φινλανδία το reach μέσω του Nelonen ήταν 1,694 εκατομμύρια τηλεθεατές με μέση τηλεθέαση στις 863 χιλιάδες.