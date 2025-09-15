Podcast Κοτζιά: Ο Γιάνναρος έδωσε ρεσιτάλ μέσα κι έξω από το παρκέ!

Η Εθνική γυρνάει από την Ρίγα με το χάλκινο μετάλλιο κρεμασμένο στο λαιμό και ο Τόλης Κοτζιάς μέσω του podcast του μιλάει για το ρεσιτάλ που έχει δώσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εντός και εκτός παρκέ.

Η κατάρα... έσπασε: Η Εθνική ομάδα επιστρέφει από την Ρίγα της Λετονία με το χάλκινο μετάλλιο στις αποσκευές με την παρουσία της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη να κρίνεται επιτυχημένη.

Η «γαλανόλευκη» αφίχθει το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ελλάδα, με τον Βασίλη Σπανούλη και τους διεθνείς να δέχοντας καθολικό χειροκρότημα και αποθέωση από πλήθος κόσμου που περίμενε στο αεροδρόμιο.

Ο Τόλης Κοτζιάς από την Ρίγα μεταφέρει το κλίμα της χθεσινής μέρας από την νίκη της Εθνικής μας κόντρα στην Φινλανδία και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και κάνει ειδικά αναφορά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο που έδωσε ρεσιτάλ εκτός και εντός παρκέ.