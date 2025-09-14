Γκάλης: «Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική για το χάλκινο - Πάντα Επίσημη Αγαπημένη» (pic)

Ο Νίκος Γκάλης έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια στην Εθνική Ελλάδας για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Η Ελλάδα κατάφερε να επιστρέψει στο βάθρο μετά από 16 χρόνια, καθώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025.

Λίγες ώρες μετά την επικράτηση ενάντια στην Φινλανδία, ο Νίκος Γκάλης έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια στην «επίσημη αγαπημένη» για αυτή την επιτυχία.

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα για την κατάκτηση του Χάλκινου Μεταλλίου. Πάντα Επίσημη Αγαπημένη» έγραψε στο post του.

Δείτε την ανάρτηση:

