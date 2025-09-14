Καυστικός Σπανούλης για Σενγκούν: «Είναι μικρός για να μιλήσει για τον Αντετοκούνμπο»

Ο Βασίλης Σπανούλης σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου ήταν καυστικός προς τον Αλπερέν Σενγκούν και τις δηλώσεις του προς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, λέγοντας πως ο Τούρκος είναι πολύ μικρός για να πιάσει στο στόμα του τον Greak Freak.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρό παιδί για να μιλήσει για τον Γιάννη. Ακούσαμε διαφορετικές ιδέες, από διάφορους ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ για το πώς κλείδωσαν τον Γιάννη. Αυτά είναι ανοησίες. Χάσαμε εύκολα καλάθια, δεν παίξαμε καλά. Δεν θέλω να ακούω αυτές τις ανοησίες. Αυτά είναι για μέσα και για εσάς. Κάποιοι από εσάς δεν έχετε πιάσει μπάλα ποτέ για να ξέρετε. Είναι ανοησίες. Είμαι ένας άνδρας που πάντα λέει την αλήθεια. Σέβομαι τον κόουτς Αταμάν και έχουμε πολύ καλή σχέση. Είμαστε φίλοι, ανταλλάζουμε απόψεις για το μπάσκετ. Αυτό είναι άλλο πράγμα όμως. Όλες αυτές οι ιστορίες με έκαναν τρελό. Η αλήθεια είναι ότι εμείς κάναμε ένα εξαιρετικό τουρνουά. Εμείς παίξαμε άσχημα με την Τουρκία»

