Παπανικολάου: «Η Εθνική για μένα είναι τιμή - Αν καλεστώ στο επόμενο "παράθυρο" θα είμαι εκεί με χαρά»

Ο Κώστας Παπανικολάου σε δηλώσεις του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου τόνισε πως η Εθνική για το ίδιο είναι μεγάλη τιμή, ενώ πρόσθεσε πως αν στο επόμενο «παράθυρο» τον καλέσουν τότε θα είναι εκεί με χαρά.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με αυτό που είπα στην αρχή του καλοκαιριού. Η Εθνική ομάδα είναι τιμή και εξακολουθεί να είναι τιμή. Αν στο επόμενο «παράθυρο» καλεστώ θα είμαι εκεί με χαρά και με τιμή να υπηρετήσω την Εθνική. Αν αυτή ήταν η τελευταία μου συμμετοχή, γιατί πρέπει να τελειώσει αυτό και για να έρθουν νέα παιδιά, που εγώ θα ξαναπώ πως είμαι υπέρ, τότε τελειώνει με ένα μαγικό τρόπο».

