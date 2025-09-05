Σκέφτεται να μην συνεχίσει στο ΝΒΑ ο Σίμονς

Ο Μπεν Σίμονς εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μην αγωνίζεται στο ΝΒΑ την επόμενη σεζόν.

Ο Μπεν Σίμονς έχει τραβήξει το ενδιαφέρον μερικών ομάδων και οι Νιού Γιορκ Νικς είναι από τα φαβορί για την απόκτησή του.

Ωστόσο, σύμφωνα με το «New York Post», ο 29χρονος σκέφτεται το ενδεχόμενο να σταματήσει να αγωνίζεται στο ΝΒΑ. Τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα τραυματισμών και δεν είναι σίγουρος ότι θέλει να συνεχίσει να παίζει στον «μαγικό κόσμο».

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε σε 51 ματς είχε κατά μέσο όρο 5 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ σε 22 λεπτά στο παρκέ με τους Μπρούκλιν Νετς και τους Λος Άντζελες Κλίπερς.