Η Ιταλία ήταν συμπαγής, «προσγείωσε» απότομα τη Γεωργία (78-62) και έβαλε πλώρη για τη 2η θέση του Ομίλου στην Λεμεσό. Αποστολή στην Κύπρο.

Η Ιταλία συνήλθε από την ήττα από την Εθνική Ελλάδας, ήταν αψεγάδιαστη αμυντικά και «λύγισε» την ομάδα - έκπληξη της πρεμιέρας, Γεωργία. Έτσι, το σύνολο του Τζιανμάρκο Ποτσέκο ανέβηκε στο 1-1 και έκανε αποφασιστικό βήμα για τη 2η θέση. Το ίδιο ρεκόρ, βέβαια, έχουν πλέον και οι Γεωργιανοί (1-1), που το μεσημέρι της Κυριακής (31/8, 15:00) θα αντιμετωπίσουν τη «γαλανόλευκη».

Το δίδυμο Σαλιού Νιανγκ (15 πόντοι) - Μόμο Ντιουφ (13 πόντοι, 5 ριμπάουντ) έδωσε πολύτιμες λύσεις στους Ιταλούς, με τον Σιμόνε Φοντέκιο να είναι διψήφιος, αλλά όχι τόσο επιδραστικός (14 πόντοι με 4/10 σουτ και 5 λάθη). Ο παίκτης που άλλαξε τη ροή της αναμέτρησης ήταν ο Ντάριους Τόμπσον, που μπήκε στο -4, οδήγησε την «Σκουάντρα Ατζούρα» σε ένα 11-0 σερί στην 3η περίοδο. Συνολικά, ο Αμερικανός γκαρντ είχε +20 στο «+/-», βοηθώντας και στις δύο μεριές του παρκέ στο β' ημίχρονο (6 πόντοι, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο). Καλή δουλειά και από τον αρχηγό, Νικολό Μέλι (8 πόντοι, 8 ριμπάουντ).

Από την άλλη πλευρά, ο Γκόγκα Μπιτάτζε ήταν απολαυστικός (22 πόντοι με 9/13 εντός πεδιάς, 4 ριμπάουντ, 3 κοψίματα), αλλά αυτή τη φορά δεν είχε στο πλευρό του σε αντίστοιχο επίπεδο τους δύο... παρτενέρ του. Κι αυτό γιατί ο Σάντο Μαμουκελασβίλι είχε μεν 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, αλλά ήταν άστοχος (4/11 σουτ) και αποβλήθηκε στο 33', ενώ ο Τορνίκε Σενγκέλια δεν μπήκε στο κλίμα του αγώνα (0/8 σουτ και αποβολή στο 37'). Πολλά τα παράπονα των παικτών του Ντζίκιτς προς τους διαιτητές, που οδήγησαν σε ένα ξέσπασμα του «Τόκο».

Ιταλικό προβάδισμα από τη... γραμμή της φιλανθρωπίας

Το παιχνίδι είχε... μπασκετικό ξύλο από νωρίς και μόλις 1/10 3π. αθροιστικά στο ξεκίνημα (8-7 στο 5'). Ο κόουτς Ντζίκιτς είχε διαδοχικούς... πονοκεφάλους στο ξεκίνημα (2φ. ο Καμάρ Μπόλντγουιν, 0/5 σουτ το δίδυμο Μαμουκελασβίλι - Σενγκέλια) και οι Ιταλοί «έχτισαν» το προβάδισμά τους από τη γραμμή των βολών (15-7 στο 8' με 8/9 βολές). Το τρίποντο του Σαλιού Νιανγκ διαμόρφωσε το πρώτο +10 της αναμέτρησης (18-8 στο 9'), με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με σκορ 18-10.

Επιστροφή της Γεωργίας, άστοχοι οι παίκτες του Ποτσέκο από την περιφέρεια

Δύο γκολ - φάουλ από τους Μαμουκελασβίλι (6π.) και Μπιτάτζε (8π.) έφεραν ενθουσιασμό στις εξέδρες και τη Γεωργία πίσω στο ματς (22-20 στο 13'). Στη συνέχεια, τα ποσοστά στο ιταλικό τρίποντο πήγαιναν από το... κακό στο χειρότερο (19%, 3/16 3π.) και το σκορ του Μπόλντγουιν (7π.) άλλαξε πλήρως τα δεδομένα (27-28 στο 17'). Σε εκείνο το σημείο ο Σιμόνε Φοντέκιο επιχείρησε να ανεβάσει την απόδοσή του (8π., 3ρ.), με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται σε... καθεστώς ισορροπίας (32-32 στο 20').

Ένα σερί των παικτών του Ποτσέκο άλλαξε τις ισορροπίες

Ο Μπιτάτζε έκανε ένα... εκκωφαντικό stop στον Ματέο Σπανιόλο και έπειτα βρήκε ένα προσωπικό 5-0 για το 37-41 (24'). Όμως, ο Ποτσέκο κάλεσε time out, επανέφερε τον Ντάριους Τόμπσον και η Ιταλία «απάντησε» άμεσα, αλλάζοντας το σκηνικό με 11-0 σερί (48-41, 12π. ο Φοντέκιο - 8π., 7ρ. ο Μέλι). Σε εκείνο το διάστημα οι τυπικά γηπεδούχοι βρήκαν επιθετικές λύσεις, κυκλοφόρησαν πιο σωστά την μπάλα και «έκλεισαν» την 3η περίοδο στο +6 (53-47 στο 30').

Ντιουφ και Νιανγκ «καθάρισαν» για τους Ιταλούς

Η Γεωργία έμοιαζε να ξεμένει από επιθετικές ιδέες και ήταν σταθερά άστοχη πίσω από τα 6,75μ., την ώρα που η Ιταλία έβγαζε ως "X-Factor" στη ρακέτα τον Μόμο Ντιουφ (61-47 στο 33', 11π. και 5ρ. ο 24χρονος σέντερ). Μάλιστα, τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα για την ομάδα του Ντζίκιτς όταν ο Μαμουκελασβίλι αποβλήθηκε με 5ο φάουλ (34'). Ο Τόμπσον έδωσε πάρε - βάλε στον «εκρηκτικό» Νιανγκ και η διαφορά «φλέρταρε» με τους 20π. (66-47), με τους Ιταλούς να «σφραγίζουν» με πολύτιμη επικράτηση μετά την αποβολή του έξαλλου Τορνίκε Σενγκέλια (74-57 στο 37' και 78-62 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 18-10, 32-32, 53-47, 78-62.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.

