Μούριτς για την κόντρα Σέκουλιτς-Ντράγκιτς: «Αδελφός μου ο Ζόραν, ο προπονητής έκανε ένα "κόψιμο"»

O Έντο Μούριτς πήρε θέση για την κόντρα του Ζόραν Ντράγκιτς με τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς, τονίζοντας πως ο προπονητής πήρε μία απόφαση και όλοι πρέπει να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για τη χώρα τους.

Ο Ζόραν Ντράγκιτς δεν συνεχίζει στην προετοιμασία της Εθνικής Σλοβενία για το Eurobasket, με τη γυναίκα του να τονίζει πως δεν «κόπηκε» αλλά ο ίδιος αποφάσισε να αποχωρήσει από το «τσίρκο».

Ο Έντου Μούριτς πήρε θέση για τα όσα έγιναν μιλώντας στο «BasketNews». «Δεν θέλω να το σχολιάσω. Δεν πήρε μέρος στη συζήτηση, οπότε όλα όσα πω δεν θα είναι αλήθεια επειδή δεν ξέρω τι έγινε. Ο Ζόραν είναι αδελφός μου. Κάθε παίκτης τον αγαπάει. Ήταν η καρδιά της ομάδας μας» ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Στο τέλος, ο προπονητής έκανε ένα "κόψιμο". Είδε την ευκαιρία σε άλλους παίκτες. Οπότε, δεν είμαστε εδώ για να το σχολιάσουμε αυτό, απλά να παίξουμε για τη χώρα μας και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Θα μας λείψει σίγουρα, αλλά έχουμε ακόμα παίκτες που είμαι σίγουρος ότι θα δώσουν τον καλύτερός τους εαυτό, και βασιζόμαστε σε αυτούς».