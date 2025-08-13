Γυναίκα Ντράγκιτς για την αποχώρηση από την Εθνική: «Έφυγε από αυτό το τσίρκο»

Η Σλοβενία δεν έχει στο ρόστερ της για το Eurobasket τον Ζόραν Ντράγκιτς, με τη γυναίκα του να αναφέρει πως εκείνος ήταν που αποχώρησε από... το τσίρκο.

Η Σλοβενία συνεχίζει την προετοιμασία της για το Eurobasket χωρίς τον Ζόραν Ντράγκιτς. Ο Σέκουλιτς από τους 16 παίκτες κράτησε τους 14, καθώς αποχώρησε και ο Ζίγκα Ντάνεου. Ο 23χρονος ήταν καθοριστικός στα προκριματικά, όμως δεν πάτησε το παρκέ στα φιλικά με τη Γερμανία.

Από την άλλη, η αποχώρηση του Ντράγκιτς προκαλεί μεγαλύτερη έκπληξη. Ο 36χρονος είχε αναφέρει πως το Eurobasket θα ήταν η τελευταία του διοργάνωση με την Εθνική, όμως τελικά δε θα συμμετέχει.

Η Ομοσπονδία ανέφερε πως ο Σέκουλιτς τον «έκοψε», όμως η γυναίκα του, σύμφωνα με το «siol.net» έγραψε πως ο Ντράγκιτς αποχώρησε από μόνος του από το... τσίρκο. «Ο υποτιθέμενος κόουτς δεν έβγαλε τον Ζόραν από τη λίστα. ο Ζόραν έφυγε από αυτό το τσίρκο που υπάρχει εδώ και χρόνια» έγραψε χαρακτηριστικά.