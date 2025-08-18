Τάουνς για την πρώτη του σεζόν στους Νικς: «Είναι ξεχωριστό - Πήγαμε μετά από 25 χρόνια στους τελικούς περιφέρειας»

Ο Καρλ Άντονι Τάουνς μίλησε για την πρώτη του σεζόν στους Νιου Γιορκ Νικς τονίζοντας πως είναι ξεχωριστό να αγωνίζεται και να γράφει ιστορία στην ομάδα.

Ο Καρλ Άντονι Τάουνς ολοκλήρωσε την πρώτη του σεζόν με τους Νιου Γιορκ Νικς φέτος και κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα στους τελικούς της Ανατολικής περιφέρειας για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια.

Ο έμπειρος σέντερ μίλησε στο podcast του Καρμέλο Άντονι και τόνισε πως είναι ξεχωριστό να φοράει και να γράφει ιστορία με αυτή τη φανέλα. Μάλιστα, υπογράμμισε πως μεγαλώνοντας παρακολουθούσε τον Άντονι να παίζει, κάτι που τον ώθησε στο να θέλει να πετύχει μεγάλα πράγματα με τους Νικς.

Χαρακτηριστικά είπε: «Είναι ξεχωριστό. Ποτέ δεν ξέρεις ότι σε πέντε μήνες θα φτάσεις στους τελικούς της περιφέρειας. Κάτι που δεν έχει γίνει εδώ και 25 χρόνια. Όταν μεγάλωνα σε έβλεπα να παίζεις (σ.σ. μιλάει στον Άντονι). Έβλεπα τις μαγικές στιγμές που δημιούργησες και κατάφερα να γράψω τη δική μου ιστορία εδώ».