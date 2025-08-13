Ανανέωσε για ένα χρόνο με την Βιλερμπάν ο Χάρισον

Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Σακίλ Χάρισον, με τον Αμερικανό άσο να παραμένει για ακόμα ένα χρόνο στην γαλλική ομάδα.

Στην Βιλερμπάν θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Σακίλ Χάρισον, καθώς ο Αμερικανός άσος ανανέωσε την συνεργασία του με την γαλλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2025-26.

Ο Χάρισον μέτρησε 5.2 πόντους, 1.6 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά 16.4′ κατά μέσο όρο σε 34 αναμετρήσεις στην Eurolague την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ενώ είχε 5.9 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά 17.8′ κατά μέσο όρο σε 29 αγώνες της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος Γαλλίας.