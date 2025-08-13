Ανανέωσε για ένα χρόνο με την Βιλερμπάν ο Χάρισον

Στην Βιλερμπάν θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Σακίλ Χάρισον, καθώς ο Αμερικανός άσος ανανέωσε την συνεργασία του με την γαλλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2025-26.
Ο Χάρισον μέτρησε 5.2 πόντους, 1.6 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά 16.4′ κατά μέσο όρο σε 34 αναμετρήσεις στην Eurolague την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ενώ είχε 5.9 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά 17.8′ κατά μέσο όρο σε 29 αγώνες της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος Γαλλίας.
𝗦𝗵𝗮𝗾𝘂𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗛𝗮𝗿𝗿𝗶𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲́— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) August 13, 2025
Après une saison réussie sous les couleurs de LDLC ASVEL, Shaquille Harrison prolonge l’aventure en terres villeurbannaises !#LDLCASVEL pic.twitter.com/IHYE5g7ymV