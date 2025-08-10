Ίνοχ: «Ο Άρης πιστεύει σε μένα κι εγώ είμαι έτοιμος για… μάχη»

Οι πρώτες δηλώσεις του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του μπασκετικού Άρη, Στίβεν Ίνοχ

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Άρη έκανε ο Ίνοχ. Ο Αμερικανός των “κιτρίνων” δήλωσε:

“Είμαι ευγνώμων που ο οργανισμός του Άρη πιστεύει σε μένα. Μου δείχνει εμπιστοσύνη ώστε να γίνω ένα κομμάτι για κάτι ξεχωριστό το οποίο είναι στα σκαριά. Είμαι έτοιμος για… μάχη. Να μπω στο γήπεδο και να προσφέρω σε μία ομάδα όπως ο Άρης, η οποία έχει φιλοδοξίες για κάτι καλό, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αυτό θα γίνει μπροστά σε ένα εκπληκτικό κοινό. Έχω ζήσει την ατμόσφαιρα του γηπέδου ως αντίπαλος και ανυπομονώ να αγωνιστώ ως γηπεδούχος, μπροστά σε φιλάθλους που σου δίνουν μεγάλη ώθηση για να κερδίσεις”.

Ο Ίνοχ πιστεύει ότι ο Άρης μπορεί να πετύχει κάτι καλό τη σεζόν που “έρχεται”.

“Πιστεύω ότι έρχονται σπουδαία πράγματα για μας”, είπε και πρόσθεσε: “Με πολλή δουλειά και υπομονή, μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλό. Πρέπει πρώτα να βάλουμε τις βάσεις, να γίνουμε ομάδα, να δεθούμε ως σύνολο και εφόσον γίνει αυτό, είμαι αισιόδοξος πως θα έχουμε μία πολύ καλή πορεία σε όλες τις διοργανώσεις που θα αγωνιστούμε”.