«Κοντά στην Ρίτας ο Ουάιλι»

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR, Τζέικομπ Ουάλι, βρίσκεται κοντά στη νέα ομάδα της καριέρας του. Πιο συγκεκριμένα, ο Ντονάτας Ουρμπόνας αναφέρει πως ο πρώην ΝΒΑερ είναι κοντά στο να υπογράψει με την Ρίτας.
Τη περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την Γρανάδα και είχε κατά μέσο όρο 8,3 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 0,6 μπλοκ, ενώ απέναντι στην Μπασκόνια είχε πετύχει 17 πόντους.
Jacob Wiley, a former NBA and Panathinaikos big man, is finalizing an agreement with Lithuanian runner-up Rytas Vilnius, per sources.— Donatas Urbonas (@Urbodo) August 7, 2025
