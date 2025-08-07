«Κοντά στην Ρίτας ο Ουάιλι»

Ο Τζέικομπ Ουάιλι αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Λιθουανία, αφού βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Ρίτας.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR, Τζέικομπ Ουάλι, βρίσκεται κοντά στη νέα ομάδα της καριέρας του. Πιο συγκεκριμένα, ο Ντονάτας Ουρμπόνας αναφέρει πως ο πρώην ΝΒΑερ είναι κοντά στο να υπογράψει με την Ρίτας.

Τη περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την Γρανάδα και είχε κατά μέσο όρο 8,3 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 0,6 μπλοκ, ενώ απέναντι στην Μπασκόνια είχε πετύχει 17 πόντους.