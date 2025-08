«Υπογράφει διετές συμβόλαιο στην Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Τζεφ Ντάουτιν»

Πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό το ενδιαφέρον της Μακάμπι Τελ Αβίβ για τον Τζεφ Ντάουτιν, ώστε να ενισχύσει την περιφέρειά της.

Μετά την απόκτηση του Λόνι Ουόκερ, η ισραηλινή ομάδα φαίνεται πως θα ολοκληρώσει και τη μεταγραφή του Αμερικανού. Πιο συγκεκριμένα, ο Μαρκ Στέιν ανέφερε σε ανάρτησή του ότι ο ατζέντης του παίκτη του επιβεβαίωσε πως ο πρώην άσος των Φιλαδέλφεια Σίξερς θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον σύλλογο.

Την περασμένη σεζόν ο 28χρονος αγωνίστηκε σε 41 παιχνίδια και είχε κατά μέσο όρο 7 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ.

Jeff Dowtin Jr., who shot 40% from 3-point range last season for Philadelphia, is signing a two-year deal with Maccabi Tel Aviv in the EuroLeague, his agent Bill Neff tells me.



Dowtin is Maccabi’s new PG and the second Sixer to join them this summer alongside Lonnie Walker IV. pic.twitter.com/lmHUbZsuIH