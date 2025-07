Όπως αναφέρει το «one.co.il», η ισραηλινή ομάδα ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Αμερικανού άσου για να ενισχύσει την περιφέρειά της.

Ο Τζεφ Ντάουτιν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε για 41 παιχνίδια με τους Σίξερς μετρώντας 7 πόντους, 1,9 ασίστ και 1,5 ριμπάουντ μέσο όρο.

Maccabi TA are interested in landing Jeff Dowtin Jr per multiple sources