«Η Εφές είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Γάλλο σέντερ, Μπράις Ντεσέρ»

Σύμφωνα με τον Τσέμα ντε Λούκα, η τουρκική ομάδα βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 22χρονο σέντερ της Στρασμπούρ, ο οποίος την περσινή σεζόν είχε 9 πόντους και 5 ριμπάουντ ανά ματς στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Πρόκειται για έναν αθλητικό σέντερ ύψους 2,07μ., που απασχόλησε τόσο τη Μονακό, όσο και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ το τελευταίο διάστημα, όμως φαίνεται πως ετοιμάζει βαλίτσες για Κωνσταντινούπολη.

Θυμίζουμε πως η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ έχει στη θέση «5» τον Βενσάν Πουαριέ, έχασε τον Νταν Οτούρου (Χάποελ Τελ Αβίβ), ενώ εδώ και καιρό φημολογείται πως έχει «κλείσει» και τον Γιώργο Παπαγιάννη.

ÚLTIMA HORA: Brice Dessert (22 a.; 2.07 m.), en negociaciones avanzadas con Anadolu Efes.



French center Brice Dessert (22 y.o.; 2.07 m.) is in advanced talks with Anadolu Efes. Maccabi and Monaco were interested and made offers to him too.