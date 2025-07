Οι Ουίζαρντς αποδέσμευσαν τον Ρισόν Χολμς

Ακόμη ένας «ψηλός» βγαίνει στην αγορά, αφού οι Ουίζαρντς πήραν την απόφαση να αποδεσμεύσουν τον 31χρονο Ρισόν Χολμς, που θα αναζητήσει πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Χολμς μπορεί να αγωνιστεί τόσο στην θέση «4» όσο και ως σέντερ, με τον 31χρονο την σεζόν που ολοκληρώθηκε να έχει 7.4 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ σε 17.2 λεπτά ανά αγώνα.

The Wizards waived Richaun Holmes, per @MikeAScotto.



Holmes enters unrestricted free agency expected to draw interest from contenders on the veteran’s minimum market. pic.twitter.com/vKfTLuk5Ko